Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/ssha-1760305446.html
Российский эксперт раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
Российский эксперт раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
Российский эксперт раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
США снова наделили себя функциями мирового прокурора и судьи, по собственному усмотрению устанавливая правила для других стран, написал в ФБ вице-спикер Совфеда РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:48
2021-11-23T11:48
болгария
сша
константин косачев
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758603076_0:304:2926:1949_1920x0_80_0_0_d45071613d43ca0c510b9f92d45facbc.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. США снова наделили себя функциями мирового прокурора и судьи, по собственному усмотрению устанавливая правила для других стран, написал в ФБ вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя новые санкции Вашингтона, связанные с "Северным потоком 2".Госдеп США ранее объявил о новых ограничительных мерах в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2".Таким образом, в рамках своего собственного внутреннего акта об энергетической безопасности другого континента, против проекта, который строят ведущие страны этого континента, США объявляют "конфискованным" судно фирмы, не причинившей ни малейшего вреда самой Америке, добавил он. "И это делается вместо реальной помощи европейским союзникам – например, направления американского газа с "молекулами свободы", которые еще год назад буквально навязывали Европе как альтернативу более дешевому газу из России. Ничего личного – Азия сегодня за "молекулы" платит больше", - написал Косачев.США также публично одернули избранного президента Болгарии, который имел неосторожность признать реалии – что Крым де-факто принадлежит России, отметил Косачев. "Вашингтон быстро разъяснил основы "партийной дисциплины" для ближнего круга союзников США", - указал он."Итак, "мир по-американски" в общих чертах прорисовывается достаточно четко: говорить можно только то, что соответствует "генеральной линии", а вместо международного права действуют внутренние акты США, по которым сам Вашингтон берет на себя функции прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество по своему усмотрению", - подчеркнул сенатор.По его словам, когда такое происходит внутри отдельно взятого государства, в тех же США называют это диктатурой. "А вот когда такую практику навязывают всему миру, это считается "либеральным миропорядком". Смотрите, не перепутайте", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/siriya-1760162341.html
https://ria.ru/20211123/sudno-1760273259.html
болгария
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758603076_156:232:2445:1949_1920x0_80_0_0_868f151879ea0dfee43cc5f8cbeb05dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
болгария, сша, константин косачев, северный поток — 2, россия
11:48 23.11.2021
 
Российский эксперт раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

Косачев о санкциях США: Вашингтон вновь берет на себя функции мирового прокурора

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. США снова наделили себя функциями мирового прокурора и судьи, по собственному усмотрению устанавливая правила для других стран, написал в ФБ вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя новые санкции Вашингтона, связанные с "Северным потоком 2".
Госдеп США ранее объявил о новых ограничительных мерах в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2".
"Американский госдеп заявил об объявлении новых санкций в рамках одиозного акта "О защите энергетической безопасности Европы". Репрессиям американского государства будет подвергнута фирма Transadria Ltd, а, цитирую, "ее судно Marlin признано конфискованной собственностью", - отметил политик.
Таким образом, в рамках своего собственного внутреннего акта об энергетической безопасности другого континента, против проекта, который строят ведущие страны этого континента, США объявляют "конфискованным" судно фирмы, не причинившей ни малейшего вреда самой Америке, добавил он. "И это делается вместо реальной помощи европейским союзникам – например, направления американского газа с "молекулами свободы", которые еще год назад буквально навязывали Европе как альтернативу более дешевому газу из России. Ничего личного – Азия сегодня за "молекулы" платит больше", - написал Косачев.
США также публично одернули избранного президента Болгарии, который имел неосторожность признать реалии – что Крым де-факто принадлежит России, отметил Косачев. "Вашингтон быстро разъяснил основы "партийной дисциплины" для ближнего круга союзников США", - указал он.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 13:41Сказано в эфире
"Ревность США к России возрастает". Военный политолог о ситуации в Сирии
"Итак, "мир по-американски" в общих чертах прорисовывается достаточно четко: говорить можно только то, что соответствует "генеральной линии", а вместо международного права действуют внутренние акты США, по которым сам Вашингтон берет на себя функции прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество по своему усмотрению", - подчеркнул сенатор.
По его словам, когда такое происходит внутри отдельно взятого государства, в тех же США называют это диктатурой. "А вот когда такую практику навязывают всему миру, это считается "либеральным миропорядком". Смотрите, не перепутайте", - заключил он.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 06:46
СМИ: санкции США против "Северного потока — 2" не коснулись одного судна
 
БолгарияСШАКонстантин КосачевСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора