https://ria.ru/20211123/ssha-1760305446.html

Российский эксперт раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

Российский эксперт раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

Российский эксперт раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

США снова наделили себя функциями мирового прокурора и судьи, по собственному усмотрению устанавливая правила для других стран, написал в ФБ вице-спикер Совфеда РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:48

2021-11-23T11:48

2021-11-23T11:48

болгария

сша

константин косачев

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. США снова наделили себя функциями мирового прокурора и судьи, по собственному усмотрению устанавливая правила для других стран, написал в ФБ вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя новые санкции Вашингтона, связанные с "Северным потоком 2".Госдеп США ранее объявил о новых ограничительных мерах в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2".Таким образом, в рамках своего собственного внутреннего акта об энергетической безопасности другого континента, против проекта, который строят ведущие страны этого континента, США объявляют "конфискованным" судно фирмы, не причинившей ни малейшего вреда самой Америке, добавил он. "И это делается вместо реальной помощи европейским союзникам – например, направления американского газа с "молекулами свободы", которые еще год назад буквально навязывали Европе как альтернативу более дешевому газу из России. Ничего личного – Азия сегодня за "молекулы" платит больше", - написал Косачев.США также публично одернули избранного президента Болгарии, который имел неосторожность признать реалии – что Крым де-факто принадлежит России, отметил Косачев. "Вашингтон быстро разъяснил основы "партийной дисциплины" для ближнего круга союзников США", - указал он."Итак, "мир по-американски" в общих чертах прорисовывается достаточно четко: говорить можно только то, что соответствует "генеральной линии", а вместо международного права действуют внутренние акты США, по которым сам Вашингтон берет на себя функции прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество по своему усмотрению", - подчеркнул сенатор.По его словам, когда такое происходит внутри отдельно взятого государства, в тех же США называют это диктатурой. "А вот когда такую практику навязывают всему миру, это считается "либеральным миропорядком". Смотрите, не перепутайте", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/siriya-1760162341.html

https://ria.ru/20211123/sudno-1760273259.html

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болгария, сша, константин косачев, северный поток — 2, россия