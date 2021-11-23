https://ria.ru/20211123/soyuznoe-1760286337.html
В МИД отметили необходимость присутствия Союзного государства в соцсетях
В МИД отметили необходимость присутствия Союзного государства в соцсетях - РИА Новости, 23.11.2021
В МИД отметили необходимость присутствия Союзного государства в соцсетях
Союзное государство должно быть представлено на современных платформах, в социальных сетях и мессенджерах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:12
2021-11-23T10:12
2021-11-23T10:12
союзное государство
в мире
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Союзное государство должно быть представлено на современных платформах, в социальных сетях и мессенджерах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Оно (Союзное государство) должно быть представлено на современных платформах. Имеется в виду, социальные сети, мессенджеры", - сказала она в эфире радио "Говорит Москва".По ее словам, должно использоваться все то, что может оперативно доносить информацию до различных аудиторий.При обсуждении смысла и задач использования Союзным государством современных платформ дипломат напомнила про "извечный вопрос про нож". "Несет ли он добро, или несет ли он зло. Ножом можно делать операции, ножом можно готовить еду, при этом с его помощью можно совершить преступление. Вопрос в том, кому в руки попадает нож", - отметила Захарова.Современные платформы нужны "для того, чтобы люди действительно понимали, для чего создается интеграционное объединение, какую пользу оно несет людям в их повседневной жизни", пояснила Захарова.
https://ria.ru/20211122/prezident-1760218974.html
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в мире, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
В МИД отметили необходимость присутствия Союзного государства в соцсетях
Захарова: Союзное государство должно быть представлено на современных платформах