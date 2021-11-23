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CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры" - РИА Новости, 23.11.2021
CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
США рассматривают возможность отправки Украине военных советников и различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер",... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T00:36
2021-11-23T01:33
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. США рассматривают возможность отправки Украине военных советников и различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер", передает CNN со ссылкой на свои источники.Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.По данным осведомленных источников телеканала, обсуждение помощи Украине происходит на фоне звучащих в Киеве опасений о якобы готовящемся вторжении России, которое Москва отрицает."По словам источников, в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Обсуждаются также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger", - говорится в сообщении.В то же время в Белом доме, по информации CNN, имеется и другая позиция, согласно которой отправка подобных вооружений может быть расценена Россией как эскалация. При этом военные советники могут быть отправлены в регион, но "неясно, попадут ли они на Украину".Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать данную информацию.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Он также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, при этом президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.
https://ria.ru/20211123/reznikov-1760264940.html
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в мире, украина, сша
00:36 23.11.2021 (обновлено: 01:33 23.11.2021)
 
CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"

CNN: США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и ПЗРК "Стингер"

© Фото : U.S. Embassy KyivПрибытие партии военной помощи США в Киев
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. США рассматривают возможность отправки Украине военных советников и различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер", передает CNN со ссылкой на свои источники.
"Администрация Байдена оценивает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение", - сообщает телеканал.
Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
По данным осведомленных источников телеканала, обсуждение помощи Украине происходит на фоне звучащих в Киеве опасений о якобы готовящемся вторжении России, которое Москва отрицает.
Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
"По словам источников, в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Обсуждаются также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger", - говорится в сообщении.
В то же время в Белом доме, по информации CNN, имеется и другая позиция, согласно которой отправка подобных вооружений может быть расценена Россией как эскалация. При этом военные советники могут быть отправлены в регион, но "неясно, попадут ли они на Украину".
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать данную информацию.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Он также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, при этом президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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