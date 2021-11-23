https://ria.ru/20211123/sovetniki-1760264649.html

CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"

CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры" - РИА Новости, 23.11.2021

CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"

США рассматривают возможность отправки Украине военных советников и различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер",... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T00:36

2021-11-23T00:36

2021-11-23T01:33

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. США рассматривают возможность отправки Украине военных советников и различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Стингер", передает CNN со ссылкой на свои источники.Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.По данным осведомленных источников телеканала, обсуждение помощи Украине происходит на фоне звучащих в Киеве опасений о якобы готовящемся вторжении России, которое Москва отрицает."По словам источников, в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Обсуждаются также системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger", - говорится в сообщении.В то же время в Белом доме, по информации CNN, имеется и другая позиция, согласно которой отправка подобных вооружений может быть расценена Россией как эскалация. При этом военные советники могут быть отправлены в регион, но "неясно, попадут ли они на Украину".Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать данную информацию.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что заявления Лондона и Вашингтона о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Он также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, при этом президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.

https://ria.ru/20211123/reznikov-1760264940.html

https://ria.ru/20211122/javelin-1760098186.html

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в мире, украина, сша