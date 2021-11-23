https://ria.ru/20211123/sotrudnichestvo-1760422560.html

Нижегородская область будет сотрудничать с АФК "Система"

Нижегородская область будет сотрудничать с АФК "Система" - РИА Новости, 23.11.2021

Нижегородская область будет сотрудничать с АФК "Система"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T20:22

2021-11-23T20:22

2021-11-23T23:32

нижегородская область

экономика

нижегородская область

владимир евтушенков

мтс

нижний новгород

афк "система"

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию совместных инициатив и инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.В частности, в документе указано, что стороны будут сотрудничать в таких сферах как медицинские услуги, информационные технологии, телекоммуникации, туризм, жилое и инфраструктурное строительство."Подписанию соглашения предшествовала достаточно долгая и детальная подготовка. Мы рады вниманию, которое компания уделяет Нижегородской области. Речь идет о проектах в области гостиничного бизнеса, медицины, развития инфраструктуры, редевелопмента, строительства, расширения сети заправок для электротранспорта. Это целый комплекс проектов, которые могут быть реализованы в Нижегородской области. Мы уже наметили конкретные шаги с представителями компании и заключили соглашение, которое определяет контуры этого сотрудничества", - цитирует пресс-служба слова Никитина.По словам Евтушенкова, Нижегородская область – один из приоритетных для компании регионов, с которым налажено давнее и плодотворное сотрудничество. "Наша корпорация много лет принимает активное участие в развитии сферы высоких технологий в Нижегородской области, также реализовала ряд благотворительных инициатив. В настоящее время в регионе активно работает входящая в группу АФК "Система" компания МТС, которая обеспечивает жителей связью и другими цифровыми сервисами. Другая наша дочерняя компания – Sitronics Group – развивает в Нижнем Новгороде инфраструктуру зарядки электрического автомобильного транспорта", - рассказал Евтушенков.Он отметил, что компания предложит региону современные решения в области внедрения информационных систем управления безопасностью жизнеобеспечения различных объектов и искусственного интеллекта. "Обсуждаем с правительством Нижегородской области и другие новые проекты - строительство гостиниц, жилой недвижимости и объектов инфраструктуры, а также запуск высокотехнологичных современных медицинских клиник", - добавил он.

https://ria.ru/20211119/produktsiya-1759802121.html

https://ria.ru/20211118/territoriya-1759624323.html

нижегородская область

нижний новгород

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экономика, нижегородская область, владимир евтушенков, мтс, нижний новгород, афк "система", глеб никитин