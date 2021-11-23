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Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках ракет

Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках ракет - РИА Новости, 23.11.2021

Россия и Китай продлили соглашение об уведомлениях о пусках ракет

Межправительственное соглашение между Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей продлевается, сообщил министр РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:52

2021-11-23T16:52

2021-11-23T16:52

в мире

китай

москва

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Межправительственное соглашение между Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей продлевается, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ."Пользуясь случаем, хочу сообщить Вам, что мы завершили внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола о продлении срока действия российско-китайского межправительственного Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года", - сказал Шойгу на переговорах, которые прошли во вторник в формате видеоконференции.По словам Шойгу, "дальнейший обмен информацией будет способствовать продолжению двустороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также укреплению взаимного доверия в военной области". Он также отметил, что факт продления данного соглашения свидетельствует о высоком уровне доверия между РФ и КНР. Протокол подписан 15 декабря 2020 г. в Москве и в Пекине в ходе видеоконференции Шойгу и Вэй Фэнхэ.

https://ria.ru/20211119/patrulirovanie-1759812844.html

китай

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