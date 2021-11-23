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Натравивший собаку на полицейских житель Череповца предстанет перед судом
Натравивший собаку на полицейских житель Череповца предстанет перед судом - РИА Новости, 23.11.2021
Натравивший собаку на полицейских житель Череповца предстанет перед судом
Житель Череповца в Вологодской области, натравливавший собаку на полицейских, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:21
2021-11-23T10:21
2021-11-23T10:21
происшествия
вологодская область
череповец
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Житель Череповца в Вологодской области, натравливавший собаку на полицейских, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба областного управления СК."В Череповце перед судом предстанет горожанин, оскорбивший и натравлявший собаку на сотрудников полиции", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в августе нетрезвый 51-летний мужчина начал конфликт с прибывшими к нему домой после сообщения о побоях полицейскими. "Будучи недовольным законными действиями полиции, мужчина стал подавать своей собаке из породы терьеров, бывшей без намордника и не на поводке, команды о нападении. Полицейские пресекли агрессивные действия владельца собаки и доставили его в отдел полиции", - говорится в сообщении. Также, отметили в пресс-службе, мужчина высказывал нецензурные оскорбления в адрес правоохранителей.Возбуждены уголовные дела по статье 319 и статье 318 ч.1 УК РФ (Оскорбление и угроза применения насилия в отношении представителей власти).
https://ria.ru/20211112/proisshestviya-1758695313.html
вологодская область
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происшествия, вологодская область, череповец, следственный комитет россии (ск рф), россия
Натравивший собаку на полицейских житель Череповца предстанет перед судом
Житель Череповца, натравливавший собаку на полицейских, предстанет перед судом