https://ria.ru/20211123/shkola-1760341186.html

Ученые создали робота, способного определять наличие оружия у учеников

Ученые создали робота, способного определять наличие оружия у учеников - РИА Новости, 23.11.2021

Ученые создали робота, способного определять наличие оружия у учеников

Российская компания "Промобот" совместно с американским дистрибьютором и интегратором разработала робота, который сможет определять наличие оружия у учеников и... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:20

2021-11-23T14:20

2021-11-23T14:20

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Российская компания "Промобот" совместно с американским дистрибьютором и интегратором разработала робота, который сможет определять наличие оружия у учеников и прочих посетителей школы, первые роботы могут быть отправлены в школы США, рассказали РИА Новости в пресс-службе российской компании.В пресс-службе отметили, что компания ведет переговоры с несколькими школами в США на предмет использования робота. По словам разработчиков, первый робот уже приступил к работе в старшей школе округа Кливленд (Cleveland Metropolitan School District)."Он находится на этапе ввода в эксплуатацию и проходит тестирование. В случае удачного пилота, роботов с подобным функционалом могут предложить и в учебные заведения РФ", - отметили в пресс-службе.Как отметил представитель компании, специально для данного проекта разработчики оснастили робота дополнительной камерой для распознавания объектов, а также собрали данные из более чем тысячи изображений оружия, благодаря чему удалось создать нейронную сеть для распознавания автоматов, пистолетов и других типов вооружений."Помимо этого, в обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов и охрана правопорядка. Робот может общаться на английском и испанском языках", - отметили в компании.Также в пресс-службе рассказали, что кроме определения угроз, робот может быть востребован и в образовательном процессе, он способен выстраивать коммуникацию и поддерживать диалог.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. "Промобот" - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников.

https://ria.ru/20211119/robot-cherepakha-1759732311.html

https://ria.ru/20211111/promobot-1758520762.html

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технологии, сша, кливленд, европа