"Почта России" осудила применение силы к пожилой саратовчанке
"Почта России" осудила действия охранников, применивших силу к пожилой саратовчанке
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Саратовской области категорически осуждает применение сотрудниками охраны силы к пожилой посетительнице почтового отделения, которая после этого оказалась лежащей на полу, и сожалеет о сложившейся ситуации, заявила РИА Новости начальник пресс-службы управления Наталья Можейко.
Ранее в паблике "ЧП-Саратов" в Instagram появилось сообщение о том, что в почтовое отделение №15 в Саратове днем в понедельник зашла бабушка, которая без агрессии громко разговаривала вслух, сняла верхнюю одежду, села на стул, при этом работники почты несколько раз попросили ее удалиться, а затем вызвали группу быстрого реагирования, сотрудник которой "схватил бабушку, заломал руку и в прямом смысле выкинул в предбанник почты на ледяной пол, при этом она ударилась головой". На видео запечатлено, как женщина без верхней одежды лежит на полу у входа, а посетители ругают сотрудников ГБР за применение силы к ней.
"Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Сотрудники почты действовали по инструкции и вызвали группу быстрого реагирования, так как поведение посетительницы было неадекватным и непредсказуемым, это мешало обслуживать других клиентов. При этом мы категорически осуждаем подобные действия сотрудников охраны. Мы уже обратились к их руководству с претензией и требованием провести служебное расследование по этому инциденту", - сказала собеседница агентства.
Ранее прокуратура и региональное управление СК РФ начали проверки после появления видео о применении сотрудниками частного охранного предприятия силы к пожилой посетительнице почты. По данным прокуратуры, представители группы быстрого реагирования ООО ЧОО "Авакс", прибывшие по вызову работников почтовой связи, применили к посетительнице преклонного возраста физическую силу, действиям охранников будет дана оценка.