https://ria.ru/20211123/saratov-1760439472.html

"Почта России" осудила применение силы к пожилой саратовчанке

"Почта России" осудила применение силы к пожилой саратовчанке - РИА Новости, 23.11.2021

"Почта России" осудила применение силы к пожилой саратовчанке

Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Саратовской области категорически осуждает применение сотрудниками охраны силы к пожилой посетительнице почтового... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:52

2021-11-23T22:52

2021-11-23T22:52

происшествия

саратов

саратовская область

почта россии

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594430336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de17dba3de07f36936d9048c42739799.jpg

САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Саратовской области категорически осуждает применение сотрудниками охраны силы к пожилой посетительнице почтового отделения, которая после этого оказалась лежащей на полу, и сожалеет о сложившейся ситуации, заявила РИА Новости начальник пресс-службы управления Наталья Можейко.Ранее в паблике "ЧП-Саратов" в Instagram появилось сообщение о том, что в почтовое отделение №15 в Саратове днем в понедельник зашла бабушка, которая без агрессии громко разговаривала вслух, сняла верхнюю одежду, села на стул, при этом работники почты несколько раз попросили ее удалиться, а затем вызвали группу быстрого реагирования, сотрудник которой "схватил бабушку, заломал руку и в прямом смысле выкинул в предбанник почты на ледяной пол, при этом она ударилась головой". На видео запечатлено, как женщина без верхней одежды лежит на полу у входа, а посетители ругают сотрудников ГБР за применение силы к ней.Ранее прокуратура и региональное управление СК РФ начали проверки после появления видео о применении сотрудниками частного охранного предприятия силы к пожилой посетительнице почты. По данным прокуратуры, представители группы быстрого реагирования ООО ЧОО "Авакс", прибывшие по вызову работников почтовой связи, применили к посетительнице преклонного возраста физическую силу, действиям охранников будет дана оценка.

https://ria.ru/20211123/mvd-1760284606.html

саратов

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, почта россии, следственный комитет россии (ск рф), россия