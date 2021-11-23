https://ria.ru/20211123/saratov-1760421744.html

Прокуратура проверит видео о применении силы к саратовчанке на почте

Прокуратура проверит видео о применении силы к саратовчанке на почте - РИА Новости, 23.11.2021

Прокуратура проверит видео о применении силы к саратовчанке на почте

Прокуратура в Саратове начала проверку после появления видео о применении сотрудниками частного охранного предприятия силы к пожилой посетительнице почты,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T20:15

2021-11-23T20:15

2021-11-23T20:57

происшествия

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Саратове начала проверку после появления видео о применении сотрудниками частного охранного предприятия силы к пожилой посетительнице почты, которая после этого оказалась лежащей на полу, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в паблике "ЧП-Саратов" в Instagram появилось сообщение о том, что в почтовое отделение №15 в Саратове днем в понедельник зашла бабушка, которая без агрессии громко разговаривала вслух, сняла верхнюю одежду, села на стул, при этом работники почты несколько раз попросили ее удалиться, а затем вызвали группу быстрого реагирования, сотрудник которой "схватил бабушку, заломал руку и в прямом смысле выкинул в предбанник почты на ледяной пол, при этом она ударилась головой". На видео запечатлено, как женщина без верхней одежды лежит на полу у входа, а посетители ругают сотрудников ГБР за применение силы к ней."Прокуратура Заводского района Саратова организовала проверку по публикациям… об инциденте… в почтовом отделении по улице Орджоникидзе. Так, 22 ноября 2021 года представители группы быстрого реагирования ООО ЧОО "Авакс", прибывшие по вызову работников почтовой связи, применили к посетительнице преклонного возраста физическую силу. Надзорным ведомством с привлечением сотрудников управления Росгвардии по Саратовской области будет дана оценка действиям работников ООО ЧОО "Авакс" и при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Как уточнило региональное управление СК РФ, следователи также начали проверку по сообщению о нарушении прав пожилой женщины. "Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211123/ekaterinburg-1760291030.html

https://ria.ru/20211123/mvd-1760284606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, саратовская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), россия