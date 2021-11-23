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В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"

В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

В Кремле прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"

Санкции по "Северному потоку 2" - продолжение санкционного языка, от которого не хотят отказываться США, в Кремле к ним относятся крайне негативно, это... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:33

2021-11-23T12:33

2021-11-23T12:35

в мире

сша

дмитрий песков

северный поток — 2

вашингтон (город)

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Санкции по "Северному потоку 2" - продолжение санкционного языка, от которого не хотят отказываться США, в Кремле к ним относятся крайне негативно, это незаконно и неправильно, особенно на фоне попыток развивать отношения с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Санкции по "Северному потоку" - это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона. Разумеется, это то, к чему мы относимся крайне негативно, мы не раз об этом говорили. Но опять же считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", - сказал Песков.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен

сша

вашингтон (город)

россия

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-11-23T12:33 true PT2M30S

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