https://ria.ru/20211123/samarskiy_universitet-1760299381.html

В России создадут инновационное покрытие для защиты ракетных двигателей

В России создадут инновационное покрытие для защиты ракетных двигателей - РИА Новости, 23.11.2021

В России создадут инновационное покрытие для защиты ракетных двигателей

Ученые Самарского университета создадут инновационное плазменное покрытие для защиты ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких температур,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:24

2021-11-23T11:24

2021-11-23T11:24

наука

технологии

самара

навигатор абитуриента

университетская наука

самарский университет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742199307_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ad001860754e1c44eb3a8e51c0c842db.jpg

САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Ученые Самарского университета создадут инновационное плазменное покрытие для защиты ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких температур, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева в течение двух лет разработают и испытают на практике технологию производства инновационного теплозащитного плазменного покрытия для защиты конструктивных элементов ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких рабочих температур — порядка 1500 градусов по Цельсию и выше", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, проект стал победителем конкурса программы "Умник" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.Отмечается, что жаропрочное покрытие, способное долгое время выдерживать температуры порядка 1500 градусов по Цельсию, защитит от разрушения внутренние поверхности сопел и камер сгорания, лопатки турбин и другие элементы двигателей и энергоустановок. Покрытие наносится путем плазменного напыления: в струю из плазмы, направленную на обрабатываемую поверхность, подают частицы тугоплавкого вещества, например, оксида циркония, в виде порошка. Ускоряясь и нагреваясь в плазме, такие частицы попадают на обрабатываемый объект и образуют покрытие."Уникальность предлагаемого самарскими учеными термобарьерного покрытия заключается в его структуре: его можно сравнить со средневековым доспехом — кольчугой, состоящей из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек, которые располагаются и скрепляются друг с другом в особом упорядоченном порядке. Толщина одной такой "чешуйки" — 10-20 микрометров, а толщина всей "кольчуги" в целом — всего менее полумиллиметра. За счет разрабатываемой технологии внутри отдельных "чешуек" удается сформировать наноструктурный слой материала, что позволяет повысить эксплуатационные свойства "доспеха", — говорится в релизе.По итогам разработки технологии будут изготовлены опытные образцы покрытия для проведения испытаний.

https://ria.ru/20210901/kosmos-1748214495.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, самара, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия