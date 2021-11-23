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Наука
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В России создадут инновационное покрытие для защиты ракетных двигателей
В России создадут инновационное покрытие для защиты ракетных двигателей - РИА Новости, 23.11.2021
В России создадут инновационное покрытие для защиты ракетных двигателей
Ученые Самарского университета создадут инновационное плазменное покрытие для защиты ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких температур,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:24
2021-11-23T11:24
наука
технологии
самара
навигатор абитуриента
университетская наука
самарский университет
россия
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САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Ученые Самарского университета создадут инновационное плазменное покрытие для защиты ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких температур, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева в течение двух лет разработают и испытают на практике технологию производства инновационного теплозащитного плазменного покрытия для защиты конструктивных элементов ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких рабочих температур — порядка 1500 градусов по Цельсию и выше", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, проект стал победителем конкурса программы "Умник" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.Отмечается, что жаропрочное покрытие, способное долгое время выдерживать температуры порядка 1500 градусов по Цельсию, защитит от разрушения внутренние поверхности сопел и камер сгорания, лопатки турбин и другие элементы двигателей и энергоустановок. Покрытие наносится путем плазменного напыления: в струю из плазмы, направленную на обрабатываемую поверхность, подают частицы тугоплавкого вещества, например, оксида циркония, в виде порошка. Ускоряясь и нагреваясь в плазме, такие частицы попадают на обрабатываемый объект и образуют покрытие."Уникальность предлагаемого самарскими учеными термобарьерного покрытия заключается в его структуре: его можно сравнить со средневековым доспехом — кольчугой, состоящей из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек, которые располагаются и скрепляются друг с другом в особом упорядоченном порядке. Толщина одной такой "чешуйки" — 10-20 микрометров, а толщина всей "кольчуги" в целом — всего менее полумиллиметра. За счет разрабатываемой технологии внутри отдельных "чешуек" удается сформировать наноструктурный слой материала, что позволяет повысить эксплуатационные свойства "доспеха", — говорится в релизе.По итогам разработки технологии будут изготовлены опытные образцы покрытия для проведения испытаний.
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технологии, самара, навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия
11:24 23.11.2021
 

В России создадут инновационное покрытие для защиты ракетных двигателей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРакетные двигатели РД-276 и РД-181
Ракетные двигатели РД-276 и РД-181 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Ученые Самарского университета создадут инновационное плазменное покрытие для защиты ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких температур, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева в течение двух лет разработают и испытают на практике технологию производства инновационного теплозащитного плазменного покрытия для защиты конструктивных элементов ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких рабочих температур — порядка 1500 градусов по Цельсию и выше", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проект стал победителем конкурса программы "Умник" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.

"Согласно расчетам, внедрение разрабатываемой технологии должно, как минимум, в два-три раза продлить ресурс важнейших конструктивных элементов горячего тракта двигателей, снизив тем самым необходимость в ремонте и замене дорогостоящих деталей", — цитирует пресс-служба автора проекта, старшего преподавателя кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Михаила Гиорбелидзе.

Отмечается, что жаропрочное покрытие, способное долгое время выдерживать температуры порядка 1500 градусов по Цельсию, защитит от разрушения внутренние поверхности сопел и камер сгорания, лопатки турбин и другие элементы двигателей и энергоустановок. Покрытие наносится путем плазменного напыления: в струю из плазмы, направленную на обрабатываемую поверхность, подают частицы тугоплавкого вещества, например, оксида циркония, в виде порошка. Ускоряясь и нагреваясь в плазме, такие частицы попадают на обрабатываемый объект и образуют покрытие.
"Уникальность предлагаемого самарскими учеными термобарьерного покрытия заключается в его структуре: его можно сравнить со средневековым доспехом — кольчугой, состоящей из слоев плоских дискообразных частиц-чешуек, которые располагаются и скрепляются друг с другом в особом упорядоченном порядке. Толщина одной такой "чешуйки" — 10-20 микрометров, а толщина всей "кольчуги" в целом — всего менее полумиллиметра. За счет разрабатываемой технологии внутри отдельных "чешуек" удается сформировать наноструктурный слой материала, что позволяет повысить эксплуатационные свойства "доспеха", — говорится в релизе.
По итогам разработки технологии будут изготовлены опытные образцы покрытия для проведения испытаний.
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НаукаТехнологииСамараНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСамарский университетРоссия
 
 
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