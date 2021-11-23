https://ria.ru/20211123/samara-1760389827.html
Самарским медикам повысили выплаты за особо востребованные специальности
Самарским медикам повысили выплаты за особо востребованные специальности - РИА Новости, 23.11.2021
Самарским медикам повысили выплаты за особо востребованные специальности
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил увеличить размер выплат молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:25
2021-11-23T17:25
2021-11-23T17:25
общество
самарская область
дмитрий азаров
здоровье - общество
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САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил увеличить размер выплат молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным специальностям, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, до конца 2021 года планируется предоставить выплаты более 450 молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным специальностям. Число получателей ожидается в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Отмечается, что размер выплаты не менялся восемь лет с 2013 года и составлял 166 тысяч рублей.По данным пресс-службы, в настоящее время ведется сбор и анализ документов претендентов на данную выплату."Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами. Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем для привлечения молодых специалистов по самым востребованным специальностям в лечебные учреждения региона. Особенно это актуально сейчас, когда практически все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Нагрузка на врачей, медсестер, санитаров в последние месяцы увеличилась кратно. Но несмотря на это, медики сохраняют боевой дух, спасая жизни людей. И в этой ситуации нам крайне важно позаботиться о тех, кто бережет наше здоровье", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, в Самарской области выплату получают врачи и специалисты со средним медицинским образованием, трудоустроившиеся в год окончания учебного учреждения в государственные учреждения здравоохранения на должности, которые считаются наиболее востребованными. Каждый из них обязуется отработать в выбранном учреждении не менее трех лет. Основная цель — мотивировать молодых специалистов на трудоустройство в наиболее нуждающиеся подразделения здравоохранения региона. Всего за время действия программы выплату в Самарской области получили более 2,5 тысячи молодых медработников, из них порядка 850 врачей и более 1,7 тысячи средних медицинских работников.
https://ria.ru/20211116/covid-19-1759238483.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество
Самарским медикам повысили выплаты за особо востребованные специальности
Дмитрий Азаров поручил увеличить размер выплат молодым медработникам
САМАРА, 23 ноя - РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
поручил увеличить размер выплат молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным специальностям, сообщает пресс-служба правительства
региона.
По данным пресс-службы, до конца 2021 года планируется предоставить выплаты более 450 молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным специальностям. Число получателей ожидается в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Отмечается, что размер выплаты не менялся восемь лет с 2013 года и составлял 166 тысяч рублей.
"Поручение увеличить размер ежегодных "подъемных" дал губернатор Дмитрий Азаров. Теперь сумма выплат составит 200 тысяч рублей, а для наиболее дефицитных специальностей — врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи (врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр, врач-психиатр, врач скорой медицинской помощи) – 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время ведется сбор и анализ документов претендентов на данную выплату.
"Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами. Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем для привлечения молодых специалистов по самым востребованным специальностям в лечебные учреждения региона. Особенно это актуально сейчас, когда практически все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Нагрузка на врачей, медсестер, санитаров в последние месяцы увеличилась кратно. Но несмотря на это, медики сохраняют боевой дух, спасая жизни людей. И в этой ситуации нам крайне важно позаботиться о тех, кто бережет наше здоровье", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, в Самарской области
выплату получают врачи и специалисты со средним медицинским образованием, трудоустроившиеся в год окончания учебного учреждения в государственные учреждения здравоохранения на должности, которые считаются наиболее востребованными. Каждый из них обязуется отработать в выбранном учреждении не менее трех лет. Основная цель — мотивировать молодых специалистов на трудоустройство в наиболее нуждающиеся подразделения здравоохранения региона. Всего за время действия программы выплату в Самарской области получили более 2,5 тысячи молодых медработников, из них порядка 850 врачей и более 1,7 тысячи средних медицинских работников.