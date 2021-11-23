https://ria.ru/20211123/samara-1760389827.html

Самарским медикам повысили выплаты за особо востребованные специальности

Самарским медикам повысили выплаты за особо востребованные специальности - РИА Новости, 23.11.2021

Самарским медикам повысили выплаты за особо востребованные специальности

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил увеличить размер выплат молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:25

2021-11-23T17:25

2021-11-23T17:25

общество

самарская область

дмитрий азаров

здоровье - общество

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САМАРА, 23 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил увеличить размер выплат молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным специальностям, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, до конца 2021 года планируется предоставить выплаты более 450 молодым медработникам, трудоустроившимся по дефицитным и особо востребованным специальностям. Число получателей ожидается в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Отмечается, что размер выплаты не менялся восемь лет с 2013 года и составлял 166 тысяч рублей.По данным пресс-службы, в настоящее время ведется сбор и анализ документов претендентов на данную выплату."Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами. Совершенно очевидно, что меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем для привлечения молодых специалистов по самым востребованным специальностям в лечебные учреждения региона. Особенно это актуально сейчас, когда практически все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Нагрузка на врачей, медсестер, санитаров в последние месяцы увеличилась кратно. Но несмотря на это, медики сохраняют боевой дух, спасая жизни людей. И в этой ситуации нам крайне важно позаботиться о тех, кто бережет наше здоровье", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, в Самарской области выплату получают врачи и специалисты со средним медицинским образованием, трудоустроившиеся в год окончания учебного учреждения в государственные учреждения здравоохранения на должности, которые считаются наиболее востребованными. Каждый из них обязуется отработать в выбранном учреждении не менее трех лет. Основная цель — мотивировать молодых специалистов на трудоустройство в наиболее нуждающиеся подразделения здравоохранения региона. Всего за время действия программы выплату в Самарской области получили более 2,5 тысячи молодых медработников, из них порядка 850 врачей и более 1,7 тысячи средних медицинских работников.

https://ria.ru/20211116/covid-19-1759238483.html

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760362863.html

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общество, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество