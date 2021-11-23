https://ria.ru/20211123/qr-kod-1760369266.html
КПРФ пригласила Голикову на слушание по законопроектам о QR-кодах
КПРФ пригласила Голикову на слушание по законопроектам о QR-кодах - РИА Новости, 23.11.2021
КПРФ пригласила Голикову на слушание по законопроектам о QR-кодах
Фракция КПРФ в Госдуме пригласила вице-премьера РФ Татьяну Голикову на развернутое слушание по законопроектам о QR-кодах, которое пройдет в Думе 8 декабря,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:21
2021-11-23T16:21
2021-11-23T16:37
политика
госдума рф
распространение коронавируса
геннадий зюганов
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме пригласила вице-премьера РФ Татьяну Голикову на развернутое слушание по законопроектам о QR-кодах, которое пройдет в Думе 8 декабря, сообщил лидер фракции Геннадий Зюганов."Давайте посоветуемся со всеми субъектами, вы посмотрите статистику, что и как. Я за то, чтобы прививались спокойно, грамотно, резонно. Мы отправили в регионы (письма о законопроектах по QR-кодам – ред.), 8 декабря пригласили всех, начиная с Голиковой, провести в Думе развернутое слушание и очень внимательно исследовать, изучить обстановку", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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политика, госдума рф, геннадий зюганов, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:21 23.11.2021 (обновлено: 16:37 23.11.2021)
КПРФ пригласила Голикову на слушание по законопроектам о QR-кодах
КПРФ пригласила Голикову в Госдуму на развернутое слушание по законопроектам о QR-кодах
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Фракция КПРФ в Госдуме
пригласила вице-премьера РФ
Татьяну Голикову на развернутое слушание по законопроектам о QR-кодах, которое пройдет в Думе 8 декабря, сообщил лидер фракции Геннадий Зюганов
.
"Давайте посоветуемся со всеми субъектами, вы посмотрите статистику, что и как. Я за то, чтобы прививались спокойно, грамотно, резонно. Мы отправили в регионы (письма о законопроектах по QR-кодам – ред.), 8 декабря пригласили всех, начиная с Голиковой, провести в Думе развернутое слушание и очень внимательно исследовать, изучить обстановку", - сказал Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.