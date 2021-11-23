https://ria.ru/20211123/putin-1760428853.html

Путин отметил эффективность Бюро по молодежному сотрудничеству с Германией

Путин отметил эффективность Бюро по молодежному сотрудничеству с Германией - РИА Новости, 23.11.2021

Путин отметил эффективность Бюро по молодежному сотрудничеству с Германией

Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятия, посвященного 15-летию создания Российского координационного бюро в области... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T21:22

2021-11-23T21:22

2021-11-23T21:22

германия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятия, посвященного 15-летию создания Российского координационного бюро в области молодёжного сотрудничества с ФРГ и Фонда "Германо-российский молодёжный обмен", и отметил, что бюро доказало свою эффективность и востребованность.Путин подчеркнул, что значение подобных прямых неформальных контактов особенно велико "на нынешнем – достаточно непростом – этапе двусторонних отношений". он отметил, что представители молодых поколений обеих стран активно участвуют в разработке и реализации совместных проектов в образовательной, научно-технической, культурной и других сферах. Регулярные обмены вузов и школ предоставляют уникальные возможности для языкового обучения, знакомства с историей и современной жизнью России и Германии."Рассчитываю, что деятельность организаций, координирующих молодёжное сотрудничество, останется и впредь столь же активной, будет способствовать упрочению взаимопонимания и доверия между нашими народами", - добавил президент.Также Путин пожелал участникам и организаторам мероприятия по случаю юбилея успехов и всего самого доброго.

https://sn.ria.ru/20211122/molodezh-1760207044.html

германия

россия

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германия, владимир путин, россия