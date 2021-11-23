Путин отметил эффективность Бюро по молодежному сотрудничеству с Германией
Путин отметил эффективность Бюро на базе Фонда "Германо-российский молодежный обмен"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятия, посвященного 15-летию создания Российского координационного бюро в области молодёжного сотрудничества с ФРГ и Фонда "Германо-российский молодёжный обмен", и отметил, что бюро доказало свою эффективность и востребованность.
"За время своего существования эти структуры, созданные в соответствии с российско-германским Межправительственным соглашением 2004 года, в полной мере доказали свою востребованность и эффективность, обеспечивая конструктивный диалог между важнейшими составляющими гражданских обществ наших стран", - приводятся слова президента в поздравительной телеграмме.
Путин подчеркнул, что значение подобных прямых неформальных контактов особенно велико "на нынешнем – достаточно непростом – этапе двусторонних отношений". он отметил, что представители молодых поколений обеих стран активно участвуют в разработке и реализации совместных проектов в образовательной, научно-технической, культурной и других сферах. Регулярные обмены вузов и школ предоставляют уникальные возможности для языкового обучения, знакомства с историей и современной жизнью России и Германии.
"Рассчитываю, что деятельность организаций, координирующих молодёжное сотрудничество, останется и впредь столь же активной, будет способствовать упрочению взаимопонимания и доверия между нашими народами", - добавил президент.
Также Путин пожелал участникам и организаторам мероприятия по случаю юбилея успехов и всего самого доброго.
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