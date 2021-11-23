Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/putin-1760428853.html
Путин отметил эффективность Бюро по молодежному сотрудничеству с Германией
Путин отметил эффективность Бюро по молодежному сотрудничеству с Германией - РИА Новости, 23.11.2021
Путин отметил эффективность Бюро по молодежному сотрудничеству с Германией
Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятия, посвященного 15-летию создания Российского координационного бюро в области... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T21:22
2021-11-23T21:22
германия
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758841669_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_e7ef3aaa071682ace6c5251fbcf04a79.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятия, посвященного 15-летию создания Российского координационного бюро в области молодёжного сотрудничества с ФРГ и Фонда "Германо-российский молодёжный обмен", и отметил, что бюро доказало свою эффективность и востребованность.Путин подчеркнул, что значение подобных прямых неформальных контактов особенно велико "на нынешнем – достаточно непростом – этапе двусторонних отношений". он отметил, что представители молодых поколений обеих стран активно участвуют в разработке и реализации совместных проектов в образовательной, научно-технической, культурной и других сферах. Регулярные обмены вузов и школ предоставляют уникальные возможности для языкового обучения, знакомства с историей и современной жизнью России и Германии."Рассчитываю, что деятельность организаций, координирующих молодёжное сотрудничество, останется и впредь столь же активной, будет способствовать упрочению взаимопонимания и доверия между нашими народами", - добавил президент.Также Путин пожелал участникам и организаторам мероприятия по случаю юбилея успехов и всего самого доброго.
https://sn.ria.ru/20211122/molodezh-1760207044.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758841669_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_f9a831383644e003542743fb5dad0e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, владимир путин, россия
21:22 23.11.2021
 
Путин отметил эффективность Бюро по молодежному сотрудничеству с Германией

Путин отметил эффективность Бюро на базе Фонда "Германо-российский молодежный обмен"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил организаторов и гостей мероприятия, посвященного 15-летию создания Российского координационного бюро в области молодёжного сотрудничества с ФРГ и Фонда "Германо-российский молодёжный обмен", и отметил, что бюро доказало свою эффективность и востребованность.
"За время своего существования эти структуры, созданные в соответствии с российско-германским Межправительственным соглашением 2004 года, в полной мере доказали свою востребованность и эффективность, обеспечивая конструктивный диалог между важнейшими составляющими гражданских обществ наших стран", - приводятся слова президента в поздравительной телеграмме.
Путин подчеркнул, что значение подобных прямых неформальных контактов особенно велико "на нынешнем – достаточно непростом – этапе двусторонних отношений". он отметил, что представители молодых поколений обеих стран активно участвуют в разработке и реализации совместных проектов в образовательной, научно-технической, культурной и других сферах. Регулярные обмены вузов и школ предоставляют уникальные возможности для языкового обучения, знакомства с историей и современной жизнью России и Германии.
"Рассчитываю, что деятельность организаций, координирующих молодёжное сотрудничество, останется и впредь столь же активной, будет способствовать упрочению взаимопонимания и доверия между нашими народами", - добавил президент.
Также Путин пожелал участникам и организаторам мероприятия по случаю юбилея успехов и всего самого доброго.
Сенатор: власть должна двигаться с молодежью в одном направлении - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 16:56
Сенатор: власть должна двигаться с молодежью в одном направлении
 
ГерманияВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора