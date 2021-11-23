https://ria.ru/20211123/proizvodstvo-1760352786.html
В Нижегородской области отметили рост промышленного производства
В Нижегородской области отметили рост промышленного производства - РИА Новости, 23.11.2021
В Нижегородской области отметили рост промышленного производства
Индекс физического объема промышленного производства в Нижегородской области за январь-сентябрь 2021 года составил 114,2%, а обрабатывающих производств -... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:13
2021-11-23T15:13
2021-11-23T15:14
нижегородская область
экономика
нижегородская область
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Индекс физического объема промышленного производства в Нижегородской области за январь-сентябрь 2021 года составил 114,2%, а обрабатывающих производств - 113,5%, заявил глава региона Глеб Никитин."Обрабатывающие производства – основа экономики региона, поэтому очень важно, что экономические показатели по этому направлению растут. По промышленности общий объем отгруженной продукции превысил 1 миллиард рублей, что на 5,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Из этой суммы 930 миллионов рублей приходится на обрабатывающие производства", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства региона.Губернатор отметил, что выйти на положительную динамику, в частности, помогли решения, которые были приняты в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. "Совместно с руководителями предприятий и специалистами Роспотребнадзора удалось выработать инструменты, с помощью которых соблюдаются требования эпидемиологической безопасности на промышленных предприятиях без необходимости приостанавливать работу", - сказал глава региона.Наибольший рост выпуска продукции зафиксирован в сфере производства электрического оборудования - на 29,3%, кожи и изделий из кожи - на 25,9%, изделий из дерева (кроме мебели) - на 23,1%, автотранспортных средств – на 21,9%, в металлургии – на 20,7%."С одной стороны, предприятия продолжают вкладывать финансовые ресурсы в собственные производства, с другой – нарастает потребительский спрос, увеличиваются заказы на продукцию. В комплексе с мерами поддержки, которые доступны для бизнеса в рамках нацпроектов, это дает положительную динамику, которую мы фиксируем", - заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.В соответствии с указом президента России Владимира Путина в Нижегородской области реализуются такие национальные проекты для поддержки бизнеса, как "Производительность труда", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт, "Цифровая экономика" и другие. Речь идет как о финансовых мерах поддержки в виде субсидий, грантов, лизинга или льготных кредитов, так и нефинансовых – обучения, консультации, методическая поддержка.
https://ria.ru/20211119/produktsiya-1759802121.html
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экономика, нижегородская область, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), глеб никитин
15:13 23.11.2021 (обновлено: 15:14 23.11.2021)
В Нижегородской области отметили рост промышленного производства
Глава Нижегородской области Никитин отметил рост промышленного производства в регионе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости.
Индекс физического объема промышленного производства в Нижегородской области
за январь-сентябрь 2021 года составил 114,2%, а обрабатывающих производств - 113,5%, заявил глава региона Глеб Никитин
.
"Обрабатывающие производства – основа экономики региона, поэтому очень важно, что экономические показатели по этому направлению растут. По промышленности общий объем отгруженной продукции превысил 1 миллиард рублей, что на 5,1 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Из этой суммы 930 миллионов рублей приходится на обрабатывающие производства", - приводит слова Никитина пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что выйти на положительную динамику, в частности, помогли решения, которые были приняты в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. "Совместно с руководителями предприятий и специалистами Роспотребнадзора
удалось выработать инструменты, с помощью которых соблюдаются требования эпидемиологической безопасности на промышленных предприятиях без необходимости приостанавливать работу", - сказал глава региона.
Наибольший рост выпуска продукции зафиксирован в сфере производства электрического оборудования - на 29,3%, кожи и изделий из кожи - на 25,9%, изделий из дерева (кроме мебели) - на 23,1%, автотранспортных средств – на 21,9%, в металлургии – на 20,7%.
"С одной стороны, предприятия продолжают вкладывать финансовые ресурсы в собственные производства, с другой – нарастает потребительский спрос, увеличиваются заказы на продукцию. В комплексе с мерами поддержки, которые доступны для бизнеса в рамках нацпроектов, это дает положительную динамику, которую мы фиксируем", - заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина
в Нижегородской области реализуются такие национальные проекты для поддержки бизнеса, как "Производительность труда", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт, "Цифровая экономика" и другие. Речь идет как о финансовых мерах поддержки в виде субсидий, грантов, лизинга или льготных кредитов, так и нефинансовых – обучения, консультации, методическая поддержка.