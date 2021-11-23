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Какие продукты помогут похудеть
Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть - РИА Новости, 23.11.2021
Какие продукты помогут похудеть
Однозначного ответа на мучающий все человечество вопрос, как похудеть, нет, но есть продукты, которые помогут тем, кто на диете, рассказала в беседе с... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T01:16
2021-11-23T01:16
2021-11-23T01:16
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Однозначного ответа на мучающий все человечество вопрос, как похудеть, нет, но есть продукты, которые помогут тем, кто на диете, рассказала в беседе с агентством "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева.По ее словам, жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела. Но, предупредила диетолог, если употреблять эти продукты в большом количестве, можно, наоборот, снова набрать вес.Пигарева обратила внимание, что в рацион должны быть включены сложные углеводы, которые содержатся в крупах и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатка (овощи. При этом она не рекомендует включать медленные углеводы в вечерний прием пищи. Собеседница также развеяла миф о продуктах, которые якобы помогают сбросить лишний вес. Речь идет о кофе, ананасах и зеленом чае.
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общество, диета, здоровье - общество
Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
Врач Пигарева посоветовала есть морскую рыбу и авокадо для похудения
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Однозначного ответа на мучающий все человечество вопрос, как похудеть, нет, но есть продукты, которые помогут тем, кто на диете
, рассказала в беседе с агентством "Прайм"
заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева.
По ее словам, жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела. Но, предупредила диетолог, если употреблять эти продукты в большом количестве, можно, наоборот, снова набрать вес.
Пигарева обратила внимание, что в рацион должны быть включены сложные углеводы, которые содержатся в крупах и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатка (овощи. При этом она не рекомендует включать медленные углеводы в вечерний прием пищи. Собеседница также развеяла миф о продуктах, которые якобы помогают сбросить лишний вес. Речь идет о кофе, ананасах и зеленом чае.
"В ананасе фермент бромелайн, который, возможно, улучшает процесс жиросжигания, но содержится он в максимальном количестве в стебле ананасе. В съедобной мякоти его количество гораздо меньше", — подчеркнула Пигарева.