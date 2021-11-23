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Какие продукты помогут похудеть

Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть - РИА Новости, 23.11.2021

Какие продукты помогут похудеть

Однозначного ответа на мучающий все человечество вопрос, как похудеть, нет, но есть продукты, которые помогут тем, кто на диете, рассказала в беседе с... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T01:16

2021-11-23T01:16

2021-11-23T01:16

общество

диета

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Однозначного ответа на мучающий все человечество вопрос, как похудеть, нет, но есть продукты, которые помогут тем, кто на диете, рассказала в беседе с агентством "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева.По ее словам, жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела. Но, предупредила диетолог, если употреблять эти продукты в большом количестве, можно, наоборот, снова набрать вес.Пигарева обратила внимание, что в рацион должны быть включены сложные углеводы, которые содержатся в крупах и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатка (овощи. При этом она не рекомендует включать медленные углеводы в вечерний прием пищи. Собеседница также развеяла миф о продуктах, которые якобы помогают сбросить лишний вес. Речь идет о кофе, ананасах и зеленом чае.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, диета, здоровье - общество