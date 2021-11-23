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Правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности "Роснано"
Правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности "Роснано" - РИА Новости, 23.11.2021
Правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности "Роснано"
Варианты повышения эффективности деятельности "Роснано" не предусматривают дефолта по долгам, сообщил Минфин. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:11
2021-11-23T12:11
2021-11-23T13:11
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Варианты повышения эффективности деятельности "Роснано" не предусматривают дефолта по долгам, сообщил Минфин.Там напомнили, что сто процентов акций компании принадлежат государству, и сейчас правительство решило поменять состав совета директоров. При этом ни в одном из вариантов не рассматривается невыполнение долговых обязательств "Роснано", обеспеченных государственными гарантиями, подчеркнули в Минфине, отметив, что компания продолжает хозяйственную деятельность и выполняет обязательства.Вечером 19 ноября Московская биржа неожиданно приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" на сумму 71,5 миллиарда рублей, а позже объяснила, что сделала это по предписанию Банка России. В ЦБ, в свою очередь, заявили, что приняли такое решение для того, чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли после сообщений о том, что "Роснано" обсуждает с узким кругом кредиторов сценарии реструктуризации долга.В компании подтвердили, что встреча с кредиторами и крупными держателями облигаций действительно была и на ней обсуждалась реструктуризация задолженности. В компании пришли к выводу, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель требуют корректировок, но пообещали избежать наиболее негативных сценариев.
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экономика, роснано, россия
12:11 23.11.2021 (обновлено: 13:11 23.11.2021)
Правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности "Роснано"
В Минфине исключили возможность невыполнения обязательств "Роснано" с госгарантиями
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Варианты повышения эффективности деятельности "Роснано
" не предусматривают дефолта по долгам, сообщил Минфин
.
Там напомнили, что сто процентов акций компании принадлежат государству, и сейчас правительство решило поменять состав совета директоров.
"На текущий момент правительством прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО "Роснано", в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля", — говорится в сообщении.
При этом ни в одном из вариантов не рассматривается невыполнение долговых обязательств "Роснано", обеспеченных государственными гарантиями, подчеркнули в Минфине, отметив, что компания продолжает хозяйственную деятельность и выполняет обязательства.
Вечером 19 ноября Московская биржа
неожиданно приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" на сумму 71,5 миллиарда рублей, а позже объяснила, что сделала это по предписанию Банка России. В ЦБ, в свою очередь, заявили, что приняли такое решение для того, чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли после сообщений о том, что "Роснано" обсуждает с узким кругом кредиторов сценарии реструктуризации долга.
В компании подтвердили, что встреча с кредиторами и крупными держателями облигаций действительно была и на ней обсуждалась реструктуризация задолженности. В компании пришли к выводу, что накопленный непропорциональный долг и нынешняя финансовая модель требуют корректировок, но пообещали избежать наиболее негативных сценариев.