https://ria.ru/20211123/pravitelstvo-1760267985.html

Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН

Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН - РИА Новости, 23.11.2021

Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН

Талибы назначили в обновленный состав правительства Афганистана ряд лиц, находящихся в санкционном списке ООН. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T02:22

2021-11-23T02:22

2021-11-23T02:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Талибы назначили в обновленный состав правительства Афганистана ряд лиц, находящихся в санкционном списке ООН.Кроме того, в обновленный состав правительства не было назначено ни одной женщины. О новых назначениях сообщил в заявлении официальный представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.В частности, под санкциями ООН находятся Мавляви Шахабуддин Делавар, исполняющий обязанности министра горнодобывающей и нефтяной промышленности, и его заместитель Хаджи-Мулла Мохаммад Исса Ахунд. Также под санкциями ООН оказались исполняющий обязанности министра по борьбе с чрезвычайными ситуациями Мулла Мохаммад Аббас Ахунд и исполняющий обязанности главы высшего ревизионного органа Кудратулла Джамал.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/taliby-1760153546.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, мохаммад хасан ахунд