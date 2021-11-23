https://ria.ru/20211123/pozhar-1760407722.html

При пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли два человека

При пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли два человека - РИА Новости, 23.11.2021

При пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:44

2021-11-23T18:44

2021-11-23T18:44

происшествия

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате возгорания в частном жилом доме на улице Садовая погибли два человека", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что площадь пожара составила два квадратных метра.

https://ria.ru/20211104/pozhar-1757692742.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, россия