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Причиной пожара в уфимской школе стал запуск петарды в спортзале

Причиной пожара в уфимской школе стал запуск петарды в спортзале - РИА Новости, 23.11.2021

Причиной пожара в уфимской школе стал запуск петарды в спортзале

Пожар в уфимской школе произошел из-за запуска петарды в раздевалке спортзала, школьники, у которых нашли петарды, с родителями вызваны к директору, сообщили в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:44

2021-11-23T14:44

2021-11-23T14:44

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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УФА, 23 ноя – РИА Новости. Пожар в уфимской школе произошел из-за запуска петарды в раздевалке спортзала, школьники, у которых нашли петарды, с родителями вызваны к директору, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Утром в школе №126 по улице Мингажева в Уфе были эвакуированы 354 человека, из них 324 ребёнка. Никто не пострадал. Сообщалось, что очаг возгорания находился в раздевалке спортзала, где загорелся спортивный инвентарь."Предварительная причина пожара - возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Первоначально загоревшимся горючим материалом были лыжные ботинки с утеплителем на полу в помещении с инвентарем в раздевалке для мальчиков при спортивном зале. У двух учеников 7 класса найдены петарды. Проводится проверка сообщения о пожаре", - сообщили башкирские спасатели.Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работают дознаватели МЧС России по республике, эксперты испытательной пожарной лаборатории, а также сотрудники полиции, в том числе отдела по делам несовершеннолетних, ученики класса, у кого нашли петарды, вызваны в школу с родителями."По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211123/ufa-1760282524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия