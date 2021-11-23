Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/pozhar-1760346923.html
Причиной пожара в уфимской школе стал запуск петарды в спортзале
Причиной пожара в уфимской школе стал запуск петарды в спортзале - РИА Новости, 23.11.2021
Причиной пожара в уфимской школе стал запуск петарды в спортзале
Пожар в уфимской школе произошел из-за запуска петарды в раздевалке спортзала, школьники, у которых нашли петарды, с родителями вызваны к директору, сообщили в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:44
2021-11-23T14:44
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/51/1549325158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b9ec099c53ae1031c007b36a1fe1f93.jpg
УФА, 23 ноя – РИА Новости. Пожар в уфимской школе произошел из-за запуска петарды в раздевалке спортзала, школьники, у которых нашли петарды, с родителями вызваны к директору, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Утром в школе №126 по улице Мингажева в Уфе были эвакуированы 354 человека, из них 324 ребёнка. Никто не пострадал. Сообщалось, что очаг возгорания находился в раздевалке спортзала, где загорелся спортивный инвентарь."Предварительная причина пожара - возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Первоначально загоревшимся горючим материалом были лыжные ботинки с утеплителем на полу в помещении с инвентарем в раздевалке для мальчиков при спортивном зале. У двух учеников 7 класса найдены петарды. Проводится проверка сообщения о пожаре", - сообщили башкирские спасатели.Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работают дознаватели МЧС России по республике, эксперты испытательной пожарной лаборатории, а также сотрудники полиции, в том числе отдела по делам несовершеннолетних, ученики класса, у кого нашли петарды, вызваны в школу с родителями."По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211123/ufa-1760282524.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154932/51/1549325158_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b813d553d809930570b3ccbbdf003df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:44 23.11.2021
 
Причиной пожара в уфимской школе стал запуск петарды в спортзале

МЧС: пожар в уфимской школе произошел из-за запуска петарды в раздевалке спортзала

© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев / Перейти в фотобанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 23 ноя – РИА Новости. Пожар в уфимской школе произошел из-за запуска петарды в раздевалке спортзала, школьники, у которых нашли петарды, с родителями вызваны к директору, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Утром в школе №126 по улице Мингажева в Уфе были эвакуированы 354 человека, из них 324 ребёнка. Никто не пострадал. Сообщалось, что очаг возгорания находился в раздевалке спортзала, где загорелся спортивный инвентарь.
Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
09:35
В Уфе более 350 человек эвакуировали из школы
"Предварительная причина пожара - возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Первоначально загоревшимся горючим материалом были лыжные ботинки с утеплителем на полу в помещении с инвентарем в раздевалке для мальчиков при спортивном зале. У двух учеников 7 класса найдены петарды. Проводится проверка сообщения о пожаре", - сообщили башкирские спасатели.
Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работают дознаватели МЧС России по республике, эксперты испытательной пожарной лаборатории, а также сотрудники полиции, в том числе отдела по делам несовершеннолетних, ученики класса, у кого нашли петарды, вызваны в школу с родителями.
"По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора