США ввели санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока — 2"
Госсекретарь США Блинкен сообщил о санкциях против участников проекта "Северный поток — 2"
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе.
Второе судно госсекретарь не назвал.
Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что в связи с "Северным потоком 2" США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 судов, им принадлежащих.
Ужесточить политику в отношении России
Ранее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать "тщетность и опасность" политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей, предложили набор альтернативных мер, в частности, призвав администрацию отменить исключения из санкций против газопровода "Северный поток — 2".
Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей, предложили набор альтернативных мер, в частности, призвав администрацию отменить исключения из санкций против газопровода "Северный поток — 2".
Включение санкций в оборонный бюджет США
Группа сенаторов-республиканцев ранее предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.
Как говорилось в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2". В сообщении отмечалось, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
19 ноября, 12:48Европе предрекли холодную зиму без "Северного потока — 2"