https://ria.ru/20211123/potok-1760267514.html

США ввели санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока — 2"

США ввели санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

США ввели санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока — 2"

Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T01:59

2021-11-23T01:59

2021-11-23T01:59

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сша

газпром

wintershall

джим риш

энтони блинкен

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Второе судно госсекретарь не назвал.Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что в связи с "Северным потоком 2" США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 судов, им принадлежащих.Ужесточить политику в отношении РоссииРанее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать "тщетность и опасность" политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей, предложили набор альтернативных мер, в частности, призвав администрацию отменить исключения из санкций против газопровода "Северный поток — 2".Включение санкций в оборонный бюджет СШАГруппа сенаторов-республиканцев ранее предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.Как говорилось в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2". В сообщении отмечалось, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода."Северный поток — 2""Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211122/kuleba-1760119283.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/sevpotok-1760118662.html

https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html

украина

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в мире, украина, сша, газпром, wintershall, джим риш, энтони блинкен, северный поток — 2, майкл маккол, uniper, россия