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США ввели санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока — 2"
США ввели санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
США ввели санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока — 2"
Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T01:59
2021-11-23T01:59
в мире
украина
сша
газпром
wintershall
джим риш
энтони блинкен
северный поток — 2
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Второе судно госсекретарь не назвал.Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что в связи с "Северным потоком 2" США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 судов, им принадлежащих.Ужесточить политику в отношении РоссииРанее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать "тщетность и опасность" политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей, предложили набор альтернативных мер, в частности, призвав администрацию отменить исключения из санкций против газопровода "Северный поток — 2".Включение санкций в оборонный бюджет СШАГруппа сенаторов-республиканцев ранее предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.Как говорилось в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2". В сообщении отмечалось, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода."Северный поток — 2""Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211122/kuleba-1760119283.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/sevpotok-1760118662.html
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в мире, украина, сша, газпром, wintershall, джим риш, энтони блинкен, северный поток — 2, майкл маккол, uniper, россия
01:59 23.11.2021
 
США ввели санкции против компании и двух судов из-за "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Блинкен сообщил о санкциях против участников проекта "Северный поток — 2"

© REUTERS / Maxim Shemetov/File PhotoТруба для строительства газопровода "Северный поток - 2"
Труба для строительства газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе.
Второе судно госсекретарь не назвал.
Новые цели для американских санкций были названы в докладе, который госдепартамент представил конгрессу. Блинкен сообщил, что в связи с "Северным потоком 2" США ввели санкции в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 судов, им принадлежащих.
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Ужесточить политику в отношении России

Ранее десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать "тщетность и опасность" политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

Законодатели во главе с Майклом Макколом, старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей, предложили набор альтернативных мер, в частности, призвав администрацию отменить исключения из санкций против газопровода "Северный поток — 2".

Включение санкций в оборонный бюджет США

Группа сенаторов-республиканцев ранее предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.
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Как говорилось в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2". В сообщении отмечалось, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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