https://ria.ru/20211123/postradavshiy-1761315384.html

Спасатели извлекли пассажира авто после ДТП с трамваем в Москве

Спасатели извлекли пассажира авто после ДТП с трамваем в Москве - РИА Новости, 29.11.2021

Спасатели извлекли пассажира авто после ДТП с трамваем в Москве

Спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших после столкновения трамвая с легковой автомашиной на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-23T15:29

2021-11-23T15:29

2021-11-29T18:05

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших после столкновения трамвая с легковой автомашиной на северо-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в столичном департаменте ГОЧСиПБ.Ранее пресс-служба столичной ГИБДД сообщила о двух пострадавших в результате ДТП автомобиля Honda и трамвая на Продольном проезде. По данным полиции, у мужчины-пассажира автомобиля диагностировали тяжелые травмы, женщина-водитель также госпитализирована."В легковом автомобиле находились два человека, один из них оказался зажат", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что прибывший на место происшествия расчет аварийно-спасательного отряда №3 деблокировал пострадавшего и передал его медикам.

https://ria.ru/20211101/motospasateli-1758454772.html

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происшествия, москва, авто, гочсипб