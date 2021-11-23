https://ria.ru/20211123/popova-1760393762.html

Попова оценила уровень охвата вакцинацией против гриппа

Попова оценила уровень охвата вакцинацией против гриппа - РИА Новости, 23.11.2021

Попова оценила уровень охвата вакцинацией против гриппа

Уровень охвата вакцинацией против гриппа пока недостаточный, иммунизация продолжается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:37

2021-11-23T17:37

2021-11-23T17:37

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

грипп в россии

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уровень охвата вакцинацией против гриппа пока недостаточный, иммунизация продолжается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Иммунизация против гриппа, как уже было сегодня отмечено, продолжается, но уровни охвата на сегодняшний день недостаточны - это 36% от совокупного населения, планка – 60%", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что еженедельно выявляется не менее 200 образцов гриппа, что говорит о высоких рисках осложнения эпидемиологической ситуации в ближайший период.

https://ria.ru/20211123/privivka-1760266763.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, грипп в россии, коронавирус в россии