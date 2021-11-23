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Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу"
Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу" - РИА Новости, 23.11.2021
Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу"
Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T04:05
2021-11-23T08:22
общество
рамблер
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&amp;Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 15 по 22 ноября 2021 года, приняли 1 505 927 пользователей, среди них 33% женщин и 67% мужчин.Большинство россиян (85%) не доверяют скидочным ценам и проверяют предложения, 15% не считают цены обманом. Треть респондентов будут совершать покупки в офлайн-магазинах, треть займется онлайн-шопингом и треть выбирает гибридный формат – покупки офлайн и онлайн.Более половины респондентов (55%) тратят на распродажи не более 3 тысяч рублей, бюджет 19% составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 11% тратят более 50 тысяч рублей, 9% - от 10 до 20 тысяч рублей и 6% - от 20 до 50 тысяч рублей. При этом исследование показало, что большинство опрошенных (71%) вообще не планируют совершать покупки в "Черную пятницу", 19% не знают, что это означает, а каждый десятый готовится к скидкам заранее.Согласно данным исследования, решение о покупке еще не приняли 53% респондентов, 22% россиян заранее составляют список покупок, 18% могу спонтанно купить понравившийся товар или услугу, а 7% планируют покупки, но все равно выходят за рамки списка.
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общество, рамблер
04:05 23.11.2021 (обновлено: 08:22 23.11.2021)
 
Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу"

Исследование Rambler&Co показало, что в "Черную пятницу" россияне чаще всего покупают еду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаспродажи в магазинах
Распродажи в магазинах - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 15 по 22 ноября 2021 года, приняли 1 505 927 пользователей, среди них 33% женщин и 67% мужчин.
"Чаще всего по спецпредложениям хотят купить еду и напитки (22%), лекарства или подарки на праздники (по 17%). Скидки на бытовую технику привлекают 16% респондентов, на одежду и обувь - 13%, на книги - 8%. Менее востребованные товары на "Черную пятницу" - это мебель и товары для дома (4%), косметика и средства по уходу (2%), украшения и аксессуары (1%)", - говорится в исследовании.
Большинство россиян (85%) не доверяют скидочным ценам и проверяют предложения, 15% не считают цены обманом. Треть респондентов будут совершать покупки в офлайн-магазинах, треть займется онлайн-шопингом и треть выбирает гибридный формат – покупки офлайн и онлайн.
Более половины респондентов (55%) тратят на распродажи не более 3 тысяч рублей, бюджет 19% составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 11% тратят более 50 тысяч рублей, 9% - от 10 до 20 тысяч рублей и 6% - от 20 до 50 тысяч рублей. При этом исследование показало, что большинство опрошенных (71%) вообще не планируют совершать покупки в "Черную пятницу", 19% не знают, что это означает, а каждый десятый готовится к скидкам заранее.
Согласно данным исследования, решение о покупке еще не приняли 53% респондентов, 22% россиян заранее составляют список покупок, 18% могу спонтанно купить понравившийся товар или услугу, а 7% планируют покупки, но все равно выходят за рамки списка.
В магазине молодежной одежды в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 15:45В России
Психолог рассказал, как правильно подготовиться к "черной пятнице"
 
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