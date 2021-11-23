https://ria.ru/20211123/pokupki-1760269318.html
Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу"
Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу" - РИА Новости, 23.11.2021
Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу"
Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T04:05
2021-11-23T04:05
2021-11-23T08:22
общество
рамблер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/33/1561533380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f00d1634ec44d4ed7289f461649ea6d1.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 15 по 22 ноября 2021 года, приняли 1 505 927 пользователей, среди них 33% женщин и 67% мужчин.Большинство россиян (85%) не доверяют скидочным ценам и проверяют предложения, 15% не считают цены обманом. Треть респондентов будут совершать покупки в офлайн-магазинах, треть займется онлайн-шопингом и треть выбирает гибридный формат – покупки офлайн и онлайн.Более половины респондентов (55%) тратят на распродажи не более 3 тысяч рублей, бюджет 19% составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 11% тратят более 50 тысяч рублей, 9% - от 10 до 20 тысяч рублей и 6% - от 20 до 50 тысяч рублей. При этом исследование показало, что большинство опрошенных (71%) вообще не планируют совершать покупки в "Черную пятницу", 19% не знают, что это означает, а каждый десятый готовится к скидкам заранее.Согласно данным исследования, решение о покупке еще не приняли 53% респондентов, 22% россиян заранее составляют список покупок, 18% могу спонтанно купить понравившийся товар или услугу, а 7% планируют покупки, но все равно выходят за рамки списка.
https://radiosputnik.ria.ru/20211107/rasprodazha-1757952522.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156153/33/1561533380_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ee89e66e9c7dc7a5dcd6ba5fd48b2f00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамблер
04:05 23.11.2021 (обновлено: 08:22 23.11.2021)
Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу"
Исследование Rambler&Co показало, что в "Черную пятницу" россияне чаще всего покупают еду
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер
" с 15 по 22 ноября 2021 года, приняли 1 505 927 пользователей, среди них 33% женщин и 67% мужчин.
"Чаще всего по спецпредложениям хотят купить еду и напитки (22%), лекарства или подарки на праздники (по 17%). Скидки на бытовую технику привлекают 16% респондентов, на одежду и обувь - 13%, на книги - 8%. Менее востребованные товары на "Черную пятницу" - это мебель и товары для дома (4%), косметика и средства по уходу (2%), украшения и аксессуары (1%)", - говорится в исследовании.
Большинство россиян (85%) не доверяют скидочным ценам и проверяют предложения, 15% не считают цены обманом. Треть респондентов будут совершать покупки в офлайн-магазинах, треть займется онлайн-шопингом и треть выбирает гибридный формат – покупки офлайн и онлайн.
Более половины респондентов (55%) тратят на распродажи не более 3 тысяч рублей, бюджет 19% составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 11% тратят более 50 тысяч рублей, 9% - от 10 до 20 тысяч рублей и 6% - от 20 до 50 тысяч рублей. При этом исследование показало, что большинство опрошенных (71%) вообще не планируют совершать покупки в "Черную пятницу", 19% не знают, что это означает, а каждый десятый готовится к скидкам заранее.
Согласно данным исследования, решение о покупке еще не приняли 53% респондентов, 22% россиян заранее составляют список покупок, 18% могу спонтанно купить понравившийся товар или услугу, а 7% планируют покупки, но все равно выходят за рамки списка.