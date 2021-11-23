https://ria.ru/20211123/pokupki-1760269318.html

Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу"

Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу" - РИА Новости, 23.11.2021

Исследование показало, что покупают россияне в "Черную пятницу"

Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T04:05

2021-11-23T04:05

2021-11-23T08:22

общество

рамблер

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россияне в "Черную пятницу" чаще всего покупают по спецпредложениям еду и напитки, при этом 85% опрошенных не доверяют скидочным ценам, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.Участие в исследовании, которое проводилось на портале "Рамблер" с 15 по 22 ноября 2021 года, приняли 1 505 927 пользователей, среди них 33% женщин и 67% мужчин.Большинство россиян (85%) не доверяют скидочным ценам и проверяют предложения, 15% не считают цены обманом. Треть респондентов будут совершать покупки в офлайн-магазинах, треть займется онлайн-шопингом и треть выбирает гибридный формат – покупки офлайн и онлайн.Более половины респондентов (55%) тратят на распродажи не более 3 тысяч рублей, бюджет 19% составляет от 3 до 10 тысяч рублей, 11% тратят более 50 тысяч рублей, 9% - от 10 до 20 тысяч рублей и 6% - от 20 до 50 тысяч рублей. При этом исследование показало, что большинство опрошенных (71%) вообще не планируют совершать покупки в "Черную пятницу", 19% не знают, что это означает, а каждый десятый готовится к скидкам заранее.Согласно данным исследования, решение о покупке еще не приняли 53% респондентов, 22% россиян заранее составляют список покупок, 18% могу спонтанно купить понравившийся товар или услугу, а 7% планируют покупки, но все равно выходят за рамки списка.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/rasprodazha-1757952522.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рамблер