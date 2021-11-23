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ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса
ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса - РИА Новости, 23.11.2021
ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса
Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик добились согласия Киева на автоматическое продление действия украинских банковских... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:29
2021-11-23T18:29
в мире
киев
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик добились согласия Киева на автоматическое продление действия украинских банковских карт пенсионерам с подконтрольных республикам Донбасса территорий, заявила журналистам во вторник по итогам заседания экономической подгруппы пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Ранее прошли переговоры политической, гуманитарной и экономической подгрупп контактной группы по Донбассу, а также начала работу подгруппа по вопросам безопасности. В среду состоится видеоконференция контактной группы."В вопросе упрощения процедур получения пенсий нашими пенсионерами после полутора месяцев обсуждения нам наконец удалось добиться от украинской стороны автоматического продления действия банковских карт пенсионеров до 1 апреля", - заявила Ковшарь журналистам.По ее словам, по другим вопросам повестки продвинуться не удалось – "украинская сторона была не готова высказать свою позицию ни по одному из них".В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.
https://ria.ru/20211122/dnr-1760214807.html
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в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:29 23.11.2021
 
ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса

ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса до 1 апреля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖительница Горловки в квартире многоквартирного жилого дома в центре города, пострадавшей при артиллерийском обстреле украинской армией
Жительница Горловки в квартире многоквартирного жилого дома в центре города, пострадавшей при артиллерийском обстреле украинской армией - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик добились согласия Киева на автоматическое продление действия украинских банковских карт пенсионерам с подконтрольных республикам Донбасса территорий, заявила журналистам во вторник по итогам заседания экономической подгруппы пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.
Ранее прошли переговоры политической, гуманитарной и экономической подгрупп контактной группы по Донбассу, а также начала работу подгруппа по вопросам безопасности. В среду состоится видеоконференция контактной группы.
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"В вопросе упрощения процедур получения пенсий нашими пенсионерами после полутора месяцев обсуждения нам наконец удалось добиться от украинской стороны автоматического продления действия банковских карт пенсионеров до 1 апреля", - заявила Ковшарь журналистам.
По ее словам, по другим вопросам повестки продвинуться не удалось – "украинская сторона была не готова высказать свою позицию ни по одному из них".
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.
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