https://ria.ru/20211123/pensionery-1760404952.html

ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса

ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса - РИА Новости, 23.11.2021

ЛНР и ДНР добились от Киева продления банковских карт пенсионеров Донбасса

Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик добились согласия Киева на автоматическое продление действия украинских банковских... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:29

2021-11-23T18:29

2021-11-23T18:29

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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик добились согласия Киева на автоматическое продление действия украинских банковских карт пенсионерам с подконтрольных республикам Донбасса территорий, заявила журналистам во вторник по итогам заседания экономической подгруппы пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Ранее прошли переговоры политической, гуманитарной и экономической подгрупп контактной группы по Донбассу, а также начала работу подгруппа по вопросам безопасности. В среду состоится видеоконференция контактной группы."В вопросе упрощения процедур получения пенсий нашими пенсионерами после полутора месяцев обсуждения нам наконец удалось добиться от украинской стороны автоматического продления действия банковских карт пенсионеров до 1 апреля", - заявила Ковшарь журналистам.По ее словам, по другим вопросам повестки продвинуться не удалось – "украинская сторона была не готова высказать свою позицию ни по одному из них".В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.

https://ria.ru/20211122/dnr-1760214807.html

https://ria.ru/20211121/donbass-1760038381.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика