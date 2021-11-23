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Педофилу-рецидивисту из Красноярска грозит принудительное лечение
Педофилу-рецидивисту из Красноярска грозит принудительное лечение - РИА Новости, 23.11.2021
Педофилу-рецидивисту из Красноярска грозит принудительное лечение
Суд в Красноярске может отправить на принудительное лечение 58-летнего мужчину, обвиняемого в развращении детей, сообщает ГСУСК региона. По информации источника РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:32
2021-11-23T11:06
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
религия
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске может отправить на принудительное лечение 58-летнего мужчину, обвиняемого в развращении детей, сообщает ГСУСК региона. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, мужчина работал в местной синагоге. Официально СК это не комментирует.В отношении мужчины завершено расследование уголовного дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Дело "с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", отмечается в релизе.По версии следствия, 14 сентября мужчина, находясь возле домов по улице Гладкова в Красноярске, увидел незнакомых ему детей - двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет – и "совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера"."По результатам проведенной в отношении мужчины комплексной, стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении. В СК отметили, что в 1988 году он уже был осужден за развратные действия.
https://ria.ru/20210928/pedofil-1752068642.html
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), россия, религия
10:32 23.11.2021 (обновлено: 11:06 23.11.2021)
 
Педофилу-рецидивисту из Красноярска грозит принудительное лечение

Красноярский суд может отправить на принудительное лечение ранее судимого педофила

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Суд в Красноярске может отправить на принудительное лечение 58-летнего мужчину, обвиняемого в развращении детей, сообщает ГСУСК региона. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, мужчина работал в местной синагоге. Официально СК это не комментирует.
В отношении мужчины завершено расследование уголовного дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Дело "с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", отмечается в релизе.
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По версии следствия, 14 сентября мужчина, находясь возле домов по улице Гладкова в Красноярске, увидел незнакомых ему детей - двух мальчиков девяти лет и двух девочек восьми и девяти лет – и "совершил в отношении малолетних иные действия сексуального характера".
"По результатам проведенной в отношении мужчины комплексной, стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении. В СК отметили, что в 1988 году он уже был осужден за развратные действия.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРелигия
 
 
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