Пашинян заявил об окончательных договоренностях по двум встречам с Алиевым
Пашинян заявил об окончательных договоренностях по встречам с Алиевым в Сочи и Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окончательных договоренностях по встречам с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи и Брюсселе.
Ранее в ЕС сообщили, что Алиев и Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства". Во вторник пресс-служба Кремля заявила, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября.
"Да, есть окончательная договоренность. Мы встретимся 26 ноября в Сочи и 15 декабря в Брюсселе" - сказа Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
По словам премьера, он не раз заявлял, что Армения готова на высоком и высшем уровне вести переговоры с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ. Он добавил, что главы МИД Армении уже провели встречи в этом формате, и Ереван ожидает, что МГ ОБСЕ организует новые встречи.
Пашинян также сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель предлагал провести встречу на полях "Восточного партнерства" в Брюсселе еще летом. По его мнению, скорее всего там в основном будут обсуждаться гуманитарные вопросы, в том числе связанные с пленными. При этом премьер призвал не формировать в преддверии встреч необоснованных ожиданий или апокалиптических настроений.