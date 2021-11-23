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Пашинян заявил об окончательных договоренностях по двум встречам с Алиевым
Пашинян заявил об окончательных договоренностях по двум встречам с Алиевым - РИА Новости, 23.11.2021
Пашинян заявил об окончательных договоренностях по двум встречам с Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окончательных договоренностях по встречам с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи и Брюсселе. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:55
2021-11-23T19:55
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
обсе
евросовет
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окончательных договоренностях по встречам с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи и Брюсселе.Ранее в ЕС сообщили, что Алиев и Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства". Во вторник пресс-служба Кремля заявила, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября.По словам премьера, он не раз заявлял, что Армения готова на высоком и высшем уровне вести переговоры с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ. Он добавил, что главы МИД Армении уже провели встречи в этом формате, и Ереван ожидает, что МГ ОБСЕ организует новые встречи.Пашинян также сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель предлагал провести встречу на полях "Восточного партнерства" в Брюсселе еще летом. По его мнению, скорее всего там в основном будут обсуждаться гуманитарные вопросы, в том числе связанные с пленными. При этом премьер призвал не формировать в преддверии встреч необоснованных ожиданий или апокалиптических настроений.
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, обсе, евросовет, никол пашинян, россия
19:55 23.11.2021
 
Пашинян заявил об окончательных договоренностях по двум встречам с Алиевым

Пашинян заявил об окончательных договоренностях по встречам с Алиевым в Сочи и Брюсселе

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окончательных договоренностях по встречам с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи и Брюсселе.
Ранее в ЕС сообщили, что Алиев и Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства". Во вторник пресс-служба Кремля заявила, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября.
"Да, есть окончательная договоренность. Мы встретимся 26 ноября в Сочи и 15 декабря в Брюсселе" - сказа Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.
По словам премьера, он не раз заявлял, что Армения готова на высоком и высшем уровне вести переговоры с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ. Он добавил, что главы МИД Армении уже провели встречи в этом формате, и Ереван ожидает, что МГ ОБСЕ организует новые встречи.
Пашинян также сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель предлагал провести встречу на полях "Восточного партнерства" в Брюсселе еще летом. По его мнению, скорее всего там в основном будут обсуждаться гуманитарные вопросы, в том числе связанные с пленными. При этом премьер призвал не формировать в преддверии встреч необоснованных ожиданий или апокалиптических настроений.
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В миреАрменияАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевОБСЕЕвросоветНикол ПашинянРоссия
 
 
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