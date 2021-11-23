https://ria.ru/20211123/pashinyan-1760418415.html

Пашинян заявил об окончательных договоренностях по двум встречам с Алиевым

Пашинян заявил об окончательных договоренностях по двум встречам с Алиевым - РИА Новости, 23.11.2021

Пашинян заявил об окончательных договоренностях по двум встречам с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окончательных договоренностях по встречам с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи и Брюсселе. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:55

2021-11-23T19:55

2021-11-23T19:55

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об окончательных договоренностях по встречам с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи и Брюсселе.Ранее в ЕС сообщили, что Алиев и Пашинян по итогам телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов на границе, а также согласились провести встречу в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита ЕС и "Восточного партнерства". Во вторник пресс-служба Кремля заявила, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября.По словам премьера, он не раз заявлял, что Армения готова на высоком и высшем уровне вести переговоры с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ. Он добавил, что главы МИД Армении уже провели встречи в этом формате, и Ереван ожидает, что МГ ОБСЕ организует новые встречи.Пашинян также сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель предлагал провести встречу на полях "Восточного партнерства" в Брюсселе еще летом. По его мнению, скорее всего там в основном будут обсуждаться гуманитарные вопросы, в том числе связанные с пленными. При этом премьер призвал не формировать в преддверии встреч необоснованных ожиданий или апокалиптических настроений.

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