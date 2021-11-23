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Обвиняемому в убийстве трех студенток в Оренбуржье продлили арест

Обвиняемому в убийстве трех студенток в Оренбуржье продлили арест - РИА Новости, 23.11.2021

Обвиняемому в убийстве трех студенток в Оренбуржье продлили арест

Гайский городской суд продлил арест до 30 декабря Александру Лазареву, обвиняемому в убийстве трех студентов медколледжа в оренбургском Гае, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:32

2021-11-23T16:32

2021-11-23T16:33

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УФА, 23 ноя – РИА Новости. Гайский городской суд продлил арест до 30 декабря Александру Лазареву, обвиняемому в убийстве трех студентов медколледжа в оренбургском Гае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Оренбургской области.Двух девушек нашли убитыми рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру, их убили кухонным ножом. В соседнем Орске был задержан 29-летний ранее судимый Александр Лазарев, его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве и изнасиловании. Он был помещен под стражу до 30 ноября.Во вторник Гайский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Лазарева."Суд продлил арест до 30 декабря 2021 годы", - сообщили агентству в СУСК РФ по Оренбургской области.

https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html

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оренбургская область

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происшествия, убийство, оренбургская область, гай, россия