Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/orenburzhe-1760372099.html
Обвиняемому в убийстве трех студенток в Оренбуржье продлили арест
Обвиняемому в убийстве трех студенток в Оренбуржье продлили арест - РИА Новости, 23.11.2021
Обвиняемому в убийстве трех студенток в Оренбуржье продлили арест
Гайский городской суд продлил арест до 30 декабря Александру Лазареву, обвиняемому в убийстве трех студентов медколледжа в оренбургском Гае, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:32
2021-11-23T16:33
происшествия
убийство
оренбургская область
гай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752437786_0:0:1105:621_1920x0_80_0_0_8db1abb9d68fb1550c1385ce0183b64e.jpg
УФА, 23 ноя – РИА Новости. Гайский городской суд продлил арест до 30 декабря Александру Лазареву, обвиняемому в убийстве трех студентов медколледжа в оренбургском Гае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Оренбургской области.Двух девушек нашли убитыми рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру, их убили кухонным ножом. В соседнем Орске был задержан 29-летний ранее судимый Александр Лазарев, его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве и изнасиловании. Он был помещен под стражу до 30 ноября.Во вторник Гайский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Лазарева."Суд продлил арест до 30 декабря 2021 годы", - сообщили агентству в СУСК РФ по Оренбургской области.
https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html
https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753117911.html
оренбургская область
гай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752437786_42:99:738:621_1920x0_80_0_0_e1ab7f7db5fe893180ffab6a220bb9ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, убийство, оренбургская область, гай, россия
16:32 23.11.2021 (обновлено: 16:33 23.11.2021)
 
Обвиняемому в убийстве трех студенток в Оренбуржье продлили арест

Обвиняемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье оставили под арестом до 30 декабря

© СК РФСотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
Сотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
УФА, 23 ноя – РИА Новости. Гайский городской суд продлил арест до 30 декабря Александру Лазареву, обвиняемому в убийстве трех студентов медколледжа в оренбургском Гае, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Оренбургской области.
Двух девушек нашли убитыми рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру, их убили кухонным ножом. В соседнем Орске был задержан 29-летний ранее судимый Александр Лазарев, его обвинили по пяти статьям, в том числе в убийстве и изнасиловании. Он был помещен под стражу до 30 ноября.
Видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
4 октября, 01:27
Опубликовано видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
Во вторник Гайский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Лазарева.
"Суд продлил арест до 30 декабря 2021 годы", - сообщили агентству в СУСК РФ по Оренбургской области.
Кадры допроса по делу об убийстве трех девушек в городе Гае
5 октября, 10:23
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом
 
ПроисшествияУбийствоОренбургская областьГайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора