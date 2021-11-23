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Путин не планирует переговоров с коллегами из стран ОПЕК+, заявил Песков
Путин не планирует переговоров с коллегами из стран ОПЕК+, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2021
Путин не планирует переговоров с коллегами из стран ОПЕК+, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не планирует переговоров с коллегами из стран сделки ОПЕК+, работу по этой теме на ежедневной основе ведет вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:38
2021-11-23T12:39
экономика
сша
владимир путин
дмитрий песков
александр новак
опек
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует переговоров с коллегами из стран сделки ОПЕК+, работу по этой теме на ежедневной основе ведет вице-премьер РФ Александр Новак, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков."Российская сторона придерживается своим обязательствам в рамках договоренности ОПЕК+", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что вопрос о возможности международных телефонных переговоров по данной теме следует адресовать в аппарат вице-премьера РФ Александра Новака."У президента (таких планов) нет", - отметил Песков.На фоне высоких цен на нефть крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Ранее СМИ сообщали, что США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее.ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.
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экономика, сша, владимир путин, дмитрий песков, александр новак, опек, цены на нефть, россия
12:38 23.11.2021 (обновлено: 12:39 23.11.2021)
 
Путин не планирует переговоров с коллегами из стран ОПЕК+, заявил Песков

Песков: Путин не планирует переговоров с коллегами из стран сделки ОПЕК+

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует переговоров с коллегами из стран сделки ОПЕК+, работу по этой теме на ежедневной основе ведет вице-премьер РФ Александр Новак, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Российская сторона придерживается своим обязательствам в рамках договоренности ОПЕК+", - сказал Песков журналистам.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 02:03
Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
Он уточнил, что вопрос о возможности международных телефонных переговоров по данной теме следует адресовать в аппарат вице-премьера РФ Александра Новака.
"У президента (таких планов) нет", - отметил Песков.
На фоне высоких цен на нефть крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Ранее СМИ сообщали, что США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее.
ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.
 
ЭкономикаСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр НовакОПЕКЦены на нефтьРоссия
 
 
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