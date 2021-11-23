https://ria.ru/20211123/opek-1760317978.html

Путин не планирует переговоров с коллегами из стран ОПЕК+, заявил Песков

Путин не планирует переговоров с коллегами из стран ОПЕК+, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2021

Путин не планирует переговоров с коллегами из стран ОПЕК+, заявил Песков

Президент России Владимир Путин не планирует переговоров с коллегами из стран сделки ОПЕК+, работу по этой теме на ежедневной основе ведет вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:38

2021-11-23T12:38

2021-11-23T12:39

экономика

сша

владимир путин

дмитрий песков

александр новак

опек

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует переговоров с коллегами из стран сделки ОПЕК+, работу по этой теме на ежедневной основе ведет вице-премьер РФ Александр Новак, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков."Российская сторона придерживается своим обязательствам в рамках договоренности ОПЕК+", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что вопрос о возможности международных телефонных переговоров по данной теме следует адресовать в аппарат вице-премьера РФ Александра Новака."У президента (таких планов) нет", - отметил Песков.На фоне высоких цен на нефть крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Ранее СМИ сообщали, что США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее.ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

https://ria.ru/20211123/opek-1760267745.html

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экономика, сша, владимир путин, дмитрий песков, александр новак, опек, цены на нефть, россия