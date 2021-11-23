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В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб
В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб - РИА Новости, 23.11.2021
В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб
Полиция в Краснодаре устанавливает личность мужчины, который ударил ножом охранника, не пропустившего его в клуб, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:32
2021-11-23T11:32
2021-11-23T11:32
происшествия
краснодар
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СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция в Краснодаре устанавливает личность мужчины, который ударил ножом охранника, не пропустившего его в клуб, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек подбегает к мужчине со спины и наносит удар в голову. По словам очевидцев, до этого охранник не пропустил его в заведение, мужчины долго выясняли отношения, обидчик удалился, но затем вернулся."В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, совершившего нападение на другого гражданина, из-за которого последний получил телесные повреждения. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что пострадавший охранник получил непроникающее ножевое ранение и был доставлен в больницу.
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происшествия, краснодар
В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб
Полиция Краснодара устанавливает личность мужчины, ударившего ножом охранника клуба
СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости.
Полиция в Краснодаре
устанавливает личность мужчины, который ударил ножом охранника, не пропустившего его в клуб, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек подбегает к мужчине со спины и наносит удар в голову. По словам очевидцев, до этого охранник не пропустил его в заведение, мужчины долго выясняли отношения, обидчик удалился, но затем вернулся.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, совершившего нападение на другого гражданина, из-за которого последний получил телесные повреждения. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что пострадавший охранник получил непроникающее ножевое ранение и был доставлен в больницу.