https://ria.ru/20211123/napadenie-1760301310.html

В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб

В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб - РИА Новости, 23.11.2021

В Краснодаре мужчина ударил ножом охранника, не пустившего его в клуб

Полиция в Краснодаре устанавливает личность мужчины, который ударил ножом охранника, не пропустившего его в клуб, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:32

2021-11-23T11:32

2021-11-23T11:32

происшествия

краснодар

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СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция в Краснодаре устанавливает личность мужчины, который ударил ножом охранника, не пропустившего его в клуб, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек подбегает к мужчине со спины и наносит удар в голову. По словам очевидцев, до этого охранник не пропустил его в заведение, мужчины долго выясняли отношения, обидчик удалился, но затем вернулся."В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, совершившего нападение на другого гражданина, из-за которого последний получил телесные повреждения. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что пострадавший охранник получил непроникающее ножевое ранение и был доставлен в больницу.

https://ria.ru/20210705/podzhog-1739860715.html

краснодар

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2021

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происшествия, краснодар