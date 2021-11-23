https://ria.ru/20211123/mvd-1760284606.html

В Сочи полицейские избили пьяного мужчину

В Сочи полицейские избили пьяного мужчину - РИА Новости, 23.11.2021

В Сочи полицейские избили пьяного мужчину

Проверка проводится в отношении полицейских, которые били нетрезвого мужчину в Сочи, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:02

2021-11-23T10:02

2021-11-23T10:02

происшествия

краснодарский край

сочи

гу мвд россии по краснодарскому краю

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СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. Проверка проводится в отношении полицейских, которые били нетрезвого мужчину в Сочи, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.В социальных сетях пользователи обсуждают видео, на котором полицейские бьют ногами мужчину, лежащего на тротуаре в центре Сочи недалеко от детской площадки. По словам очевидцев, правоохранители применяли электрошокер, чтобы "отрезвить" гражданина.По информации ведомства, также решается вопрос и о привлечении мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.Как сообщили РИА Новости в УВД Сочи, при задержании полицейские не использовали электрошокер.

https://ria.ru/20211120/rebenok-1759963207.html

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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