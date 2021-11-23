В Сочи полицейские избили пьяного мужчину
МВД проводит проверку полицейских, которые били пьяного в Сочи
СОЧИ, 23 ноя – РИА Новости. Проверка проводится в отношении полицейских, которые били нетрезвого мужчину в Сочи, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В социальных сетях пользователи обсуждают видео, на котором полицейские бьют ногами мужчину, лежащего на тротуаре в центре Сочи недалеко от детской площадки. По словам очевидцев, правоохранители применяли электрошокер, чтобы "отрезвить" гражданина.
Полицейские, которые применяли электрошокер по отношению к нетрезвому мужчине в Сочи. Кадр из видео очевидца
Полицейские, которые применяли электрошокер по отношению к нетрезвому мужчине в Сочи. Кадр из видео очевидца
"По факту некорректного поведения сотрудников полиции назначено проведение служебной проверки, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в релизе.
По информации ведомства, также решается вопрос и о привлечении мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Как сообщили РИА Новости в УВД Сочи, при задержании полицейские не использовали электрошокер.
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