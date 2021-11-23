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Китай пригрозил прихлопнуть Литву как муху
В Китае пригрозили "прихлопнуть Литву как муху" - РИА Новости, 23.11.2021
Китай пригрозил прихлопнуть Литву как муху
Китай может "прихлопнуть Литву как муху" и не должен оказывать ей повышенного внимания, пишет Global Times на фоне открытия представительства Тайваня в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:34
2021-11-23T15:23
в мире
сша
вильнюс
тайвань
гоминьдан
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Китай может "прихлопнуть Литву как муху" и не должен оказывать ей повышенного внимания, пишет Global Times на фоне открытия представительства Тайваня в Вильнюсе."Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством", — сказано в редакционной статье.По словам журналистов, их стране нужно больше времени уделять силам, стоящим за Литвой, а именно — ЕС и США."Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом", — добавляет издание.Ранее КНР понизила уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе. Китайский МИД напомнил, что неоднократно призывал страну не нарушать своих обязательств, однако та не стала обращать внимания на позицию Пекина и считаться с общими интересами, создавая "дурной международный прецедент".В августе Китай отозвал посла из Вильнюса, в ответ МИД прибалтийской республики отозвал для консультаций своего представителя.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20211123/razdel-1760272247.html
https://ria.ru/20211119/litva-1759758163.html
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в мире, сша, вильнюс, тайвань, гоминьдан
14:34 23.11.2021 (обновлено: 15:23 23.11.2021)
 
В Китае пригрозили "прихлопнуть Литву как муху"

Global Times: Китай может "прихлопнуть Литву как муху"

© AP Photo / Vincent YuКитайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Vincent Yu
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Китай может "прихлопнуть Литву как муху" и не должен оказывать ей повышенного внимания, пишет Global Times на фоне открытия представительства Тайваня в Вильнюсе.
"Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством", — сказано в редакционной статье.
По словам журналистов, их стране нужно больше времени уделять силам, стоящим за Литвой, а именно — ЕС и США.
"Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом", — добавляет издание.
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В августе Китай отозвал посла из Вильнюса, в ответ МИД прибалтийской республики отозвал для консультаций своего представителя.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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