https://ria.ru/20211123/mrot-1760384693.html
Комитет Госдумы по труду одобрил поправку президента об увеличении МРОТ
Комитет Госдумы по труду одобрил поправку президента об увеличении МРОТ - РИА Новости, 23.11.2021
Комитет Госдумы по труду одобрил поправку президента об увеличении МРОТ
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ко второму чтению правительственного законопроекта поправку президента РФ об... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:11
2021-11-23T17:11
2021-11-23T19:26
общество
госдума рф
россия
владимир путин
мрот
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ко второму чтению правительственного законопроекта поправку президента РФ об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.Ранее на совещании по социальным вопросам президент Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.Согласно поправке, с 1 января 2022 года МРОТ устанавливается в размере 13 890 рублей. В первом чтении законопроект предлагал увеличение МРОТ до 13 617 рублей.Финансовое обеспечение поправки президента предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы.Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата – это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины – ниже.
https://ria.ru/20211122/zarplaty-1760094460.html
https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html
https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760371641.html
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общество, госдума рф, россия, владимир путин, мрот, федеральная служба государственной статистики (росстат)
17:11 23.11.2021 (обновлено: 19:26 23.11.2021)
Комитет Госдумы по труду одобрил поправку президента об увеличении МРОТ
Комитет Госдумы по труду одобрил поправку президента об увеличении МРОТ до 13890 рублей