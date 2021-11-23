https://ria.ru/20211123/mrot-1760384693.html

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку президента об увеличении МРОТ

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку президента об увеличении МРОТ - РИА Новости, 23.11.2021

Комитет Госдумы по труду одобрил поправку президента об увеличении МРОТ

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ко второму чтению правительственного законопроекта поправку президента РФ об... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:11

2021-11-23T17:11

2021-11-23T19:26

общество

госдума рф

россия

владимир путин

мрот

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ко второму чтению правительственного законопроекта поправку президента РФ об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.Ранее на совещании по социальным вопросам президент Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум - до 12 654 рублей.Согласно поправке, с 1 января 2022 года МРОТ устанавливается в размере 13 890 рублей. В первом чтении законопроект предлагал увеличение МРОТ до 13 617 рублей.Финансовое обеспечение поправки президента предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы.Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата – это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины – ниже.

https://ria.ru/20211122/zarplaty-1760094460.html

https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html

https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760371641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, россия, владимир путин, мрот, федеральная служба государственной статистики (росстат)