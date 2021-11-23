https://ria.ru/20211123/mosgorsud-1760397567.html

Мосгорсуд признал законным арест фигурантов дела об избиении в метро

Мосгорсуд признал законным арест фигурантов дела об избиении в метро - РИА Новости, 23.11.2021

Мосгорсуд признал законным арест фигурантов дела об избиении в метро

Мосгорсуд во вторник признал законным арест трех обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:54

2021-11-23T17:54

2021-11-23T17:54

происшествия

александр бастрыкин

сергей собянин

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

роман коваль

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным арест трех обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых и признал законным постановления Черемушкинского районного суда от 6 октября",- сказал собеседник агентства.Таким образом, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся в СИЗО как минимум до 5 декабря.По данным следствия, 4 октября в вагоне метро между станциями "Первомайская" и "Измайловская" на Арбатско-Покровской линии они жестоко избили пассажира, который заступился за девушку. Затем гости столицы пытались скрыться, но были задержаны полицией. При этом один из них угрожал силовикам канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик.В середине октября Черемушкинский суд столицы арестовал всех троих на два месяца. Фигуранты дела обвиняются в покушении на убийство и угрозе "применения насилия" в отношении представителей власти.Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, все трое - уроженцы Дагестана и имеют судимости за кражи и умышленные причинения вреда здоровью средней тяжести.Пострадавший Роман Ковалев был госпитализирован с переломами лицевой кости и носа и многочисленными ушибами. В больнице его навестил мэр Москвы Сергей Собянин, он поручил руководству метрополитена выделить Ковалева материальную помощь в два миллиона рублей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил пострадавшему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".

https://ria.ru/20211014/metro-1754519029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, сергей собянин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), роман коваль