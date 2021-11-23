https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760419688.html

Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома"

Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома" - РИА Новости, 23.11.2021

Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома"

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что надеется в среду обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером проблему с оплатой газа. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:58

2021-11-23T19:58

2021-11-23T20:51

молдавия

газпром

экономика

природный газ

сергей куприянов

молдовагаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147332/88/1473328835_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe33b72610bfff805095047366b85a61.jpg

КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что надеется в среду обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером проблему с оплатой газа.Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов. Ранее Спыну заявил, что власти готовы выделить деньги "Молдовагазу", но решение должен одобрить парламент, который соберется 25 ноября.Он отметил, что сам узнал об "ультиматуме" со стороны "Газпрома" из прессы."Мы не видим разумных и рациональных причин, в том числе с коммерческой точки зрения, для прекращения поставок газа в Молдавию. Завтра у нас состоится дополнительное заседание, мы узнаем мнение "Газпрома", - добавил Спыну.Вице-премьер подчеркнул, что решение проблемы найдено, и деньги на оплату задолженности "Газпрому" у властей есть, нужно решить лишь техническую проблему с их переводом.

https://ria.ru/20211123/gaz-1760386289.html

https://ria.ru/20211123/moldaviya-1760296861.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, газпром, экономика, природный газ, сергей куприянов, молдовагаз