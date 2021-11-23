19:58 23.11.2021 (обновлено: 20:51 23.11.2021)
Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома"
Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома" 24 ноября
КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что надеется в среду обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером проблему с оплатой газа.
Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов. Ранее Спыну заявил, что власти готовы выделить деньги "Молдовагазу", но решение должен одобрить парламент, который соберется 25 ноября.
"Я в понедельник обсудил с господином Миллером ситуацию, он не предупреждал меня о 48 часах, на заседании Наблюдательного совета также обсуждалась эта ситуация, было принято решение, что "Молдовагаз" должна предпринять все усилия. Надеюсь, что завтра смогу снова пообщаться с главой "Газпрома", чтобы объяснить ему действия правительства", - заявил Спыну в эфире телеканала Publika TV.
Он отметил, что сам узнал об "ультиматуме" со стороны "Газпрома" из прессы.
"Мы не видим разумных и рациональных причин, в том числе с коммерческой точки зрения, для прекращения поставок газа в Молдавию. Завтра у нас состоится дополнительное заседание, мы узнаем мнение "Газпрома", - добавил Спыну.
Вице-премьер подчеркнул, что решение проблемы найдено, и деньги на оплату задолженности "Газпрому" у властей есть, нужно решить лишь техническую проблему с их переводом.