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Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома"
Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома" - РИА Новости, 23.11.2021
Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома"
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что надеется в среду обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером проблему с оплатой газа. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:58
2021-11-23T20:51
молдавия
газпром
экономика
природный газ
сергей куприянов
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что надеется в среду обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером проблему с оплатой газа.Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов. Ранее Спыну заявил, что власти готовы выделить деньги "Молдовагазу", но решение должен одобрить парламент, который соберется 25 ноября.Он отметил, что сам узнал об "ультиматуме" со стороны "Газпрома" из прессы."Мы не видим разумных и рациональных причин, в том числе с коммерческой точки зрения, для прекращения поставок газа в Молдавию. Завтра у нас состоится дополнительное заседание, мы узнаем мнение "Газпрома", - добавил Спыну.Вице-премьер подчеркнул, что решение проблемы найдено, и деньги на оплату задолженности "Газпрому" у властей есть, нужно решить лишь техническую проблему с их переводом.
https://ria.ru/20211123/gaz-1760386289.html
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молдавия, газпром, экономика, природный газ, сергей куприянов, молдовагаз
19:58 23.11.2021 (обновлено: 20:51 23.11.2021)
 
Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома"

Вице-премьер Молдавии надеется обсудить вопрос выплат с главой "Газпрома" 24 ноября

© Fotolia / melanie_10Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Fotolia / melanie_10
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КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что надеется в среду обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером проблему с оплатой газа.
Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ для оплаты газа по контракту с "Газпромом" в размере около 74 миллионов долларов. Ранее Спыну заявил, что власти готовы выделить деньги "Молдовагазу", но решение должен одобрить парламент, который соберется 25 ноября.
"Я в понедельник обсудил с господином Миллером ситуацию, он не предупреждал меня о 48 часах, на заседании Наблюдательного совета также обсуждалась эта ситуация, было принято решение, что "Молдовагаз" должна предпринять все усилия. Надеюсь, что завтра смогу снова пообщаться с главой "Газпрома", чтобы объяснить ему действия правительства", - заявил Спыну в эфире телеканала Publika TV.
Он отметил, что сам узнал об "ультиматуме" со стороны "Газпрома" из прессы.
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"Мы не видим разумных и рациональных причин, в том числе с коммерческой точки зрения, для прекращения поставок газа в Молдавию. Завтра у нас состоится дополнительное заседание, мы узнаем мнение "Газпрома", - добавил Спыну.
Вице-премьер подчеркнул, что решение проблемы найдено, и деньги на оплату задолженности "Газпрому" у властей есть, нужно решить лишь техническую проблему с их переводом.
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МолдавияГазпромЭкономикаПриродный газСергей КуприяновМолдовагаз
 
 
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