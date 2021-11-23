https://ria.ru/20211123/minoborony-1760396447.html
Китай и Россия вместе противостоят давлению США, заявили в Минобороны КНР
Китай и Россия вместе противостоят давлению США, заявили в Минобороны КНР - РИА Новости, 23.11.2021
Китай и Россия вместе противостоят давлению США, заявили в Минобороны КНР
США предпринимает против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, обе страны совместно противостоят... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:48
2021-11-23T17:48
2021-11-23T17:48
сша
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сергей шойгу
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США предпринимает против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, обе страны совместно противостоят Вашингтону, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на рабочей встрече с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу во вторник."Только что товарищ министр сказал про военные угрозы, давление и сдерживание со стороны США в против Российской Федерации. США также предпринимают такие действия и против Китая. Я полностью согласен с вашими оценками", - сказал Вэй Фэнхэ.Он отметил, что в этом году КНР и РФ отмечали 20-летие со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россий. "И мы отмечаем огромное плодотворное сотрудничество во всех областях. Особенно - стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе, как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические", - констатировал министр обороны КНР.Он подчеркнул, что "полностью согласен с высокой оценкой уровня российско-китайского сотрудничества в военной сфере"."Я также поддерживаю ваше видение военной угрозы для наших стран со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал Вэй Фэнхэ в ходе сеанса видео-конференц-связи.
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сша, китай, сергей шойгу, россия
Китай и Россия вместе противостоят давлению США, заявили в Минобороны КНР
Минобороны КНР: Китай и Россия совместно противостоят давлению Вашингтона
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США
предпринимает против Китая
такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России
, обе страны совместно противостоят Вашингтону
, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на рабочей встрече с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу во вторник.
"Только что товарищ министр сказал про военные угрозы, давление и сдерживание со стороны США в против Российской Федерации. США также предпринимают такие действия и против Китая. Я полностью согласен с вашими оценками", - сказал Вэй Фэнхэ.
Он отметил, что в этом году КНР и РФ отмечали 20-летие со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россий. "И мы отмечаем огромное плодотворное сотрудничество во всех областях. Особенно - стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе, как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические", - констатировал министр обороны КНР.
Он подчеркнул, что "полностью согласен с высокой оценкой уровня российско-китайского сотрудничества в военной сфере".
"Я также поддерживаю ваше видение военной угрозы для наших стран со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал Вэй Фэнхэ в ходе сеанса видео-конференц-связи.