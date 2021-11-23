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Китай и Россия вместе противостоят давлению США, заявили в Минобороны КНР
Китай и Россия вместе противостоят давлению США, заявили в Минобороны КНР - РИА Новости, 23.11.2021
Китай и Россия вместе противостоят давлению США, заявили в Минобороны КНР
США предпринимает против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, обе страны совместно противостоят... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:48
2021-11-23T17:48
сша
китай
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США предпринимает против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, обе страны совместно противостоят Вашингтону, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на рабочей встрече с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу во вторник."Только что товарищ министр сказал про военные угрозы, давление и сдерживание со стороны США в против Российской Федерации. США также предпринимают такие действия и против Китая. Я полностью согласен с вашими оценками", - сказал Вэй Фэнхэ.Он отметил, что в этом году КНР и РФ отмечали 20-летие со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россий. "И мы отмечаем огромное плодотворное сотрудничество во всех областях. Особенно - стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе, как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические", - констатировал министр обороны КНР.Он подчеркнул, что "полностью согласен с высокой оценкой уровня российско-китайского сотрудничества в военной сфере"."Я также поддерживаю ваше видение военной угрозы для наших стран со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал Вэй Фэнхэ в ходе сеанса видео-конференц-связи.
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сша, китай, сергей шойгу, россия
17:48 23.11.2021
 
Китай и Россия вместе противостоят давлению США, заявили в Минобороны КНР

Минобороны КНР: Китай и Россия совместно противостоят давлению Вашингтона

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи в Москве. 3 апреля 2018
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи в Москве. 3 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. США предпринимает против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России, обе страны совместно противостоят Вашингтону, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на рабочей встрече с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу во вторник.
"Только что товарищ министр сказал про военные угрозы, давление и сдерживание со стороны США в против Российской Федерации. США также предпринимают такие действия и против Китая. Я полностью согласен с вашими оценками", - сказал Вэй Фэнхэ.
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Он отметил, что в этом году КНР и РФ отмечали 20-летие со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россий. "И мы отмечаем огромное плодотворное сотрудничество во всех областях. Особенно - стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе, как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима США и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. И таким образом мы показали наши взаимоотношения лучше, чем союзнические", - констатировал министр обороны КНР.
Он подчеркнул, что "полностью согласен с высокой оценкой уровня российско-китайского сотрудничества в военной сфере".
"Я также поддерживаю ваше видение военной угрозы для наших стран со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказал Вэй Фэнхэ в ходе сеанса видео-конференц-связи.
 
СШАКитайСергей ШойгуРоссия
 
 
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