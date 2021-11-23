https://ria.ru/20211123/migranty-1760417030.html

ЕК предложила бороться с использованием мигрантов в политических целях

ЕК предложила бороться с использованием мигрантов в политических целях - РИА Новости, 23.11.2021

ЕК предложила бороться с использованием мигрантов в политических целях

Еврокомиссия предлагает создать правовую базу в ЕС для противодействия использованию мигрантов в политических целях, говорится в распространенном во вторник... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:45

2021-11-23T19:45

2021-11-23T19:45

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мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает создать правовую базу в ЕС для противодействия использованию мигрантов в политических целях, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе по итогам заседания коллегии Еврокомиссии."В рамках единого ответа Европейского союза на инструментализацию мигрантов властями Белоруссии Еврокомиссия и верховный представитель по внешней политике предлагают меры по предотвращению и ограничению деятельности транспортных операторов, вовлеченных или способствующих контрабанде мигрантов", - говорится в документе.Еврокомиссия подчеркивает, что необходимо "обеспечить наличие в ЕС соответствующих инструментов для борьбы с инструментализацией людей в политических целях"."Комиссия предлагает новую правовую основу, позволяющую ЕС принимать адресные меры в отношении транспортных операторов любого вида транспорта (наземного, воздушного, морского, водного), которые участвуют в незаконной перевозке людей в ЕС", - указывается в документе.Еврокомиссия, в частности, предлагает предусмотреть ограничение деятельности, приостановку лицензий, приостановку разрешений на дозаправку, техобслуживание, остановки, транзит и пролет над территорией ЕС. Сообщается также, что конкретные меры будут "соразмерными" и будут определяться в индивидуальном порядке.

https://ria.ru/20211123/evrokomissiya-1760398787.html

https://ria.ru/20211123/migranty-1760352264.html

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белоруссия

польша

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в мире, европа, белоруссия, польша, евросоюз, еврокомиссия, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии