Патрушев обвинил Запад в появлении бесконтрольных потоков мигрантов
Патрушев: вмешательство Запада в дела других стран привело к появлению потоков мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вмешательство Запада в дела других стран стало основной причиной появления бесконтрольных потоков мигрантов в разных частях мира, и чтобы их пресечь, надо решить проблему в корне, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Чтобы навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток, требуется решить проблему в корне. Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
К примеру, в Европу через Белоруссию люди бегут из Ирака, где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента Саддама Хусейна, отметил Патрушев.
"Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате – прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат", - добавил Патрушев.
По его словам, посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы.
"При этом, путая причину и следствие, европейские власти сосредоточили усилия на агрессивной критике Белоруссии, а заодно и России, обвиняя Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Слепили из Белоруссии образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются", - сказал Патрушев.