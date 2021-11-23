https://ria.ru/20211123/migranty-1760338520.html

Патрушев обвинил Запад в появлении бесконтрольных потоков мигрантов

Патрушев обвинил Запад в появлении бесконтрольных потоков мигрантов - РИА Новости, 23.11.2021

Патрушев обвинил Запад в появлении бесконтрольных потоков мигрантов

Вмешательство Запада в дела других стран стало основной причиной появления бесконтрольных потоков мигрантов в разных частях мира, и чтобы их пресечь, надо... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:08

2021-11-23T14:08

2021-11-23T14:08

в мире

николай патрушев

сирия

белоруссия

саддам хусейн

муаммар каддафи

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759687086_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_98cc80387196eb7d482b839287dee025.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вмешательство Запада в дела других стран стало основной причиной появления бесконтрольных потоков мигрантов в разных частях мира, и чтобы их пресечь, надо решить проблему в корне, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.К примеру, в Европу через Белоруссию люди бегут из Ирака, где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента Саддама Хусейна, отметил Патрушев."Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате – прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат", - добавил Патрушев.По его словам, посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы."При этом, путая причину и следствие, европейские власти сосредоточили усилия на агрессивной критике Белоруссии, а заодно и России, обвиняя Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Слепили из Белоруссии образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20211123/migranty-1760337658.html

сирия

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, николай патрушев, сирия, белоруссия, саддам хусейн, муаммар каддафи, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии