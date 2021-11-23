https://ria.ru/20211123/migranty-1760285643.html
В Белоруссии сообщили о 118 мигрантах, вылетевших из Минска на родину
В Белоруссии сообщили о 118 мигрантах, вылетевших из Минска на родину - РИА Новости, 23.11.2021
В Белоруссии сообщили о 118 мигрантах, вылетевших из Минска на родину
Сто восемнадцать мигрантов вылетели в понедельник из Минска на родину в индивидуальном порядке, еще одна группа покинет республику во вторник, сообщил глава... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:07
2021-11-23T10:07
2021-11-23T11:12
в мире
мвд белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Сто восемнадцать мигрантов вылетели в понедельник из Минска на родину в индивидуальном порядке, еще одна группа покинет республику во вторник, сообщил глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.По его словам, во вторник "ещё группа граждан иностранных государств находится в национальном аэропорту "Минск", прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства".Он уточнил, что в этом случае речь не идет о тех лицах, которые находятся в лагере беженцев на белорусско-польской границе.Глава департамента рассказал, что каждый день миграционные органы Белоруссии оформляют необходимые документы людям, которые обращаются с заявлениями о репатриации.Он напомнил, что ряд посольств, в том числе Ирака и Сирии, организуют так называемые эвакуационные рейсы, перелет на родину на которых предлагают своим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
https://ria.ru/20211123/ubezhische-1760286021.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/belorussiya-1760214161.html
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в мире, мвд белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:07 23.11.2021 (обновлено: 11:12 23.11.2021)
В Белоруссии сообщили о 118 мигрантах, вылетевших из Минска на родину
МВД Белоруссии сообщило, что в понедельник 118 мигрантов вылетели из Минска на родину
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости.
Сто восемнадцать мигрантов вылетели в понедельник из Минска на родину в индивидуальном порядке, еще одна группа покинет республику во вторник, сообщил глава департамента по гражданству и миграции МВД
республики Алексей Бегун
.
"Только за вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта "Минск", такая работа продолжается ежедневно... Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - сказал Бегун журналистам.
По его словам, во вторник "ещё группа граждан иностранных государств находится в национальном аэропорту "Минск", прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства".
Он уточнил, что в этом случае речь не идет о тех лицах, которые находятся в лагере беженцев на белорусско-польской границе.
Глава департамента рассказал, что каждый день миграционные органы Белоруссии оформляют необходимые документы людям, которые обращаются с заявлениями о репатриации.
Он напомнил, что ряд посольств, в том числе Ирака и Сирии, организуют так называемые эвакуационные рейсы, перелет на родину на которых предлагают своим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.