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В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"* - РИА Новости, 23.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
Вопрос о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* не стоит на повестке дня Кремля, решение о судьбе организации будет принимать суд, заявил журналистам во... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:36
2021-11-23T12:39
общество
дмитрий песков
мемориал
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вопрос о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* не стоит на повестке дня Кремля, решение о судьбе организации будет принимать суд, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Нобелевские лауреаты экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В обращении отмечалось, что многолетняя деятельность "Мемориала"* всегда была направлена на сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.* Организация признана иностранным агентом в России
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общество, дмитрий песков, мемориал, россия
12:36 23.11.2021 (обновлено: 12:39 23.11.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*

Песков: решение о ликвидации центра "Мемориал" принимает суд, это не повестка Кремля

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вопрос о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* не стоит на повестке дня Кремля, решение о судьбе организации будет принимать суд, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля и президента. Другие вопросы стоят на повестке дня - гораздо более актуальные. В данном случае есть позиция Генпрокуратуры, и пока еще нет решения суда. Какие-либо решения может принять в данном случае только суд. Эту ситуацию мы не хотим сейчас комментировать", - сказал Песков.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.
Нобелевские лауреаты экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В обращении отмечалось, что многолетняя деятельность "Мемориала"* всегда была направлена на сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
* Организация признана иностранным агентом в России
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 13:11
СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"*
 
ОбществоДмитрий ПесковМемориалРоссия
 
 
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