https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html

В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*

В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"* - РИА Новости, 23.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*

Вопрос о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* не стоит на повестке дня Кремля, решение о судьбе организации будет принимать суд, заявил журналистам во... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:36

2021-11-23T12:36

2021-11-23T12:39

общество

дмитрий песков

мемориал

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вопрос о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* не стоит на повестке дня Кремля, решение о судьбе организации будет принимать суд, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.Нобелевские лауреаты экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В обращении отмечалось, что многолетняя деятельность "Мемориала"* всегда была направлена на сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.* Организация признана иностранным агентом в России

https://ria.ru/20211118/memorial-1759618334.html

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общество, дмитрий песков, мемориал, россия