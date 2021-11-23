12:36 23.11.2021 (обновлено: 12:39 23.11.2021)
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
Песков: решение о ликвидации центра "Мемориал" принимает суд, это не повестка Кремля
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вопрос о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* не стоит на повестке дня Кремля, решение о судьбе организации будет принимать суд, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта тема не стоит высоко на повестке дня Кремля и президента. Другие вопросы стоят на повестке дня - гораздо более актуальные. В данном случае есть позиция Генпрокуратуры, и пока еще нет решения суда. Какие-либо решения может принять в данном случае только суд. Эту ситуацию мы не хотим сейчас комментировать", - сказал Песков.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, а прокуратурой Москвы в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в стране с нарушениями конституции и других законов.
Нобелевские лауреаты экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отозвать иск и урегулировать претензии во внесудебном порядке. В обращении отмечалось, что многолетняя деятельность "Мемориала"* всегда была направлена на сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
* Организация признана иностранным агентом в России
18 ноября, 13:11СПЧ обсудит на встрече с Путиным ситуацию вокруг "Мемориала"*