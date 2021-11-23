https://ria.ru/20211123/media-1760344022.html

Медиа России и КНР договорились развивать обмен кадрами, контентом и опытом

Медиа России и КНР договорились развивать обмен кадрами, контентом и опытом - РИА Новости, 23.11.2021

Медиа России и КНР договорились развивать обмен кадрами, контентом и опытом

Представители ведущих российских и китайских СМИ выступили на Пятом Российско-Китайском форуме новых медиа, пишет "Российская газета". РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:59

2021-11-23T14:59

2021-11-23T14:59

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МОСКВА, 23 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Представители ведущих российских и китайских СМИ выступили на Пятом Российско-Китайском форуме новых медиа, пишет "Российская газета".Форум прошел в понедельник в Москве и Пекине в формате видеоконференцсвязи. В нем приняли участие представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, администрации по надзору за киберпространством КНР, представители СМИ двух стран, медиаэксперты.Стороны отметили сплоченность России и Китая в период эпидемии, поделились планами и проектами, которые уже воплощаются в жизнь, а также подвели промежуточные итоги работы.Участники форума согласились с тем, что сейчас особенно важно вырабатывать совместные подходы в борьбе с недостоверной информацией. Необходимо развивать обмен кадрами, контентом и опытом. Это будет полезно как для СМИ России, так и Китая.По итогам встречи участники огласили "Консенсус российских и китайских новых медиа 2021". В документе говорится, что российские и китайские СМИ "отметили важность борьбы с ложной информацией в международном киберпространстве, согласились с важностью равенства, уважения, инновационного развития, открытости, безопасности и порядка"."Стороны договорились повышать авторитет китайских и российских новых медиа, расширять сферы сотрудничества, создавать новые методы работы, внедрять новое содержание репортажей, совершенствовать механизмы сотрудничества", - подчеркивается в документе. Участники также указали на важность повышения квалификации молодых специалистов в области международных коммуникаций.

https://ria.ru/20211121/kitay-1760061416.html

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технологии, китай, россия