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https://ria.ru/20211123/lokdaun-1760401834.html
Премьер Бранденбурга объявил о введении локдауна для непривитых от COVID-19
Премьер Бранденбурга объявил о введении локдауна для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Премьер Бранденбурга объявил о введении локдауна для непривитых от COVID-19
Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке заявил о введении "значительного локдауна для непривитых" в связи с пандемией COVID, вплоть до комендантского часа в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:13
2021-11-23T18:37
бранденбург
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
в мире
германия
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БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке заявил о введении "значительного локдауна для непривитых" в связи с пандемией COVID, вплоть до комендантского часа в отдельных районах.В Германии в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом, в стране полностью привиты более 70% населения. Ряд регионов уже ввели дополнительные ограничения, которые затрагивают в первую очередь права непривитых граждан. К введению обязательной вакцинации в стране призвали в Баварии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге."Сегодня мы в кабинете министров, после предварительного обсуждения, приняли решение вновь значительно ужесточить постановление об ограничениях для земли Бранденбург. Мы хотим таким образом внести вклад в замедление распространения варианта дельта COVID-19… Мы хотим и намерены значительно распространить правило "2П" (означает допуск только для привитых и переболевших - ред), это означает значительный локдаун для непривитых. Этот локдаун распространится на розничную торговлю, конечно, за исключением продуктовых магазинов, аптек, хозяйственных магазинов-дрогери…Также мы ограничили возможность для контактов для непривитых. Кто не привит, может встречаться только с членами своего домохозяйства и одного другого домохозяйства в группах не более пяти человек… В особо затронутых регионах мы введем комендантский час для непривитых, с 22 часа до 6 утра", - сказал премьер-министр, его заявление транслировал в прямом эфире телеканал N24.По словам Воидке, в ходе комендантского часа будут закрыты дискотеки, клубы и другие учреждения. Такие правила будут действовать по крайней мере до 15 декабря.
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бранденбург, коронавирус covid-19, в мире, германия
18:13 23.11.2021 (обновлено: 18:37 23.11.2021)
 
Премьер Бранденбурга объявил о введении локдауна для непривитых от COVID-19

Премьер Бранденбурга Воидке объявил о введении локдауна для непривитых от COVID-19

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке заявил о введении "значительного локдауна для непривитых" в связи с пандемией COVID, вплоть до комендантского часа в отдельных районах.
В Германии в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом, в стране полностью привиты более 70% населения. Ряд регионов уже ввели дополнительные ограничения, которые затрагивают в первую очередь права непривитых граждан. К введению обязательной вакцинации в стране призвали в Баварии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге.
"Сегодня мы в кабинете министров, после предварительного обсуждения, приняли решение вновь значительно ужесточить постановление об ограничениях для земли Бранденбург. Мы хотим таким образом внести вклад в замедление распространения варианта дельта COVID-19… Мы хотим и намерены значительно распространить правило "2П" (означает допуск только для привитых и переболевших - ред), это означает значительный локдаун для непривитых. Этот локдаун распространится на розничную торговлю, конечно, за исключением продуктовых магазинов, аптек, хозяйственных магазинов-дрогери…Также мы ограничили возможность для контактов для непривитых. Кто не привит, может встречаться только с членами своего домохозяйства и одного другого домохозяйства в группах не более пяти человек… В особо затронутых регионах мы введем комендантский час для непривитых, с 22 часа до 6 утра", - сказал премьер-министр, его заявление транслировал в прямом эфире телеканал N24.
По словам Воидке, в ходе комендантского часа будут закрыты дискотеки, клубы и другие учреждения. Такие правила будут действовать по крайней мере до 15 декабря.
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