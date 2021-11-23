https://ria.ru/20211123/lokdaun-1760401834.html

Премьер Бранденбурга объявил о введении локдауна для непривитых от COVID-19

Премьер Бранденбурга объявил о введении локдауна для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Премьер Бранденбурга объявил о введении локдауна для непривитых от COVID-19

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке заявил о введении "значительного локдауна для непривитых" в связи с пандемией COVID, вплоть до комендантского часа в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:13

2021-11-23T18:13

2021-11-23T18:37

бранденбург

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

в мире

германия

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БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке заявил о введении "значительного локдауна для непривитых" в связи с пандемией COVID, вплоть до комендантского часа в отдельных районах.В Германии в настоящее время отмечается самая высокая за все время пандемии заболеваемость коронавирусом, в стране полностью привиты более 70% населения. Ряд регионов уже ввели дополнительные ограничения, которые затрагивают в первую очередь права непривитых граждан. К введению обязательной вакцинации в стране призвали в Баварии, Нижней Саксонии и Баден-Вюртемберге."Сегодня мы в кабинете министров, после предварительного обсуждения, приняли решение вновь значительно ужесточить постановление об ограничениях для земли Бранденбург. Мы хотим таким образом внести вклад в замедление распространения варианта дельта COVID-19… Мы хотим и намерены значительно распространить правило "2П" (означает допуск только для привитых и переболевших - ред), это означает значительный локдаун для непривитых. Этот локдаун распространится на розничную торговлю, конечно, за исключением продуктовых магазинов, аптек, хозяйственных магазинов-дрогери…Также мы ограничили возможность для контактов для непривитых. Кто не привит, может встречаться только с членами своего домохозяйства и одного другого домохозяйства в группах не более пяти человек… В особо затронутых регионах мы введем комендантский час для непривитых, с 22 часа до 6 утра", - сказал премьер-министр, его заявление транслировал в прямом эфире телеканал N24.По словам Воидке, в ходе комендантского часа будут закрыты дискотеки, клубы и другие учреждения. Такие правила будут действовать по крайней мере до 15 декабря.

https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759786786.html

бранденбург

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бранденбург, коронавирус covid-19, в мире, германия