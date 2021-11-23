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Мишустин поручил прогнозировать потребности регионов в лекарствах
Мишустин поручил прогнозировать потребности регионов в лекарствах - РИА Новости, 23.11.2021
Мишустин поручил прогнозировать потребности регионов в лекарствах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заранее прогнозировать потребности в лекарствах от коронавируса в регионах, для это созданы все необходимые условия. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:15
2021-11-23T17:15
2021-11-23T17:15
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заранее прогнозировать потребности в лекарствах от коронавируса в регионах, для это созданы все необходимые условия."Вместе с регионами надо прогнозировать потребности в лекарствах, все необходимые для этого решения на федеральном уровне приняты, вы говорили, и соответствующие средства доведены. Люди, которые лечатся дома и в больницах, должны своевременно их получать", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Мишустин поручил прогнозировать потребности регионов в лекарствах
Мишустин призвал заранее прогнозировать потребности регионов в лекарствах от COVID-19