https://ria.ru/20211123/lekarstva-1760385849.html

Мишустин поручил прогнозировать потребности регионов в лекарствах

Мишустин поручил прогнозировать потребности регионов в лекарствах - РИА Новости, 23.11.2021

Мишустин поручил прогнозировать потребности регионов в лекарствах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заранее прогнозировать потребности в лекарствах от коронавируса в регионах, для это созданы все необходимые условия. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:15

2021-11-23T17:15

2021-11-23T17:15

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заранее прогнозировать потребности в лекарствах от коронавируса в регионах, для это созданы все необходимые условия."Вместе с регионами надо прогнозировать потребности в лекарствах, все необходимые для этого решения на федеральном уровне приняты, вы говорили, и соответствующие средства доведены. Люди, которые лечатся дома и в больницах, должны своевременно их получать", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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