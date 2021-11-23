https://ria.ru/20211123/lavrov-1760336212.html
Лавров высказался в пользу взаимного признания COVID-сертификатов
Лавров высказался в пользу взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров высказался в пользу взаимного признания COVID-сертификатов
Россия будет активно поддерживать вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с другими странами, пример Венгрии показал, что это работает, заявил глава МИД... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:55
2021-11-23T13:55
2021-11-23T13:55
общество
венгрия
сергей лавров
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия будет активно поддерживать вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов с другими странами, пример Венгрии показал, что это работает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20211123/sputnik-1760333189.html
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общество, венгрия, сергей лавров, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
Лавров высказался в пользу взаимного признания COVID-сертификатов
Лавров высказался в пользу взаимного признания COVID-сертификатов с другими странами