Лавров высказался в пользу взаимного признания COVID-сертификатов

"(Уже началось) движение в пользу того... чтобы, не дожидаясь завершения всех бюрократических... легалистских процедур, поддерживать... взаимное признание не вакцин, а сертификатов о вакцинировании - это работает. Вот Венгрия приняла такое решение, на подходе у нас целый ряд государств", - сказал он на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".