https://ria.ru/20211123/lavrov-1760332541.html

Лавров заявил о намерении России продвигать зеленые технологии

Лавров заявил о намерении России продвигать зеленые технологии - РИА Новости, 23.11.2021

Лавров заявил о намерении России продвигать зеленые технологии

Россия намерена активно заниматься освоением зеленых технологий для развития страны, при этом надо учитывать опасности "зеленого протекционизма", заявил глава... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:36

2021-11-23T13:36

2021-11-23T13:36

экономика

технологии

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия намерена активно заниматься освоением зеленых технологий для развития страны, при этом надо учитывать опасности "зеленого протекционизма", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С одной стороны, конечно, данные процессы (энергоперехода и "зеленой" трансформации экономики) несут с собой не только риски, а уже реально проявляющиеся опасности так называемого зеленого протекционизма. С другой стороны, освоение зеленых технологий, конечно же, будет сильно стимулировать развитие стран и развитие России, которая намерена активно этим заниматься", - сказал он на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".Он добавил, что важно очень грамотно и своевременно воспользоваться "окном возможностей", иметь свою выверенную, научно аргументированную позицию и активно закреплять ее как неотъемлемую часть многосторонних дискуссий.

https://ria.ru/20211115/energetika-1759145121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сергей лавров, россия