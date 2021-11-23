https://ria.ru/20211123/lavrov-1760332541.html
Лавров заявил о намерении России продвигать зеленые технологии
Лавров заявил о намерении России продвигать зеленые технологии - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров заявил о намерении России продвигать зеленые технологии
Россия намерена активно заниматься освоением зеленых технологий для развития страны, при этом надо учитывать опасности "зеленого протекционизма", заявил глава... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:36
2021-11-23T13:36
2021-11-23T13:36
экономика
технологии
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия намерена активно заниматься освоением зеленых технологий для развития страны, при этом надо учитывать опасности "зеленого протекционизма", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С одной стороны, конечно, данные процессы (энергоперехода и "зеленой" трансформации экономики) несут с собой не только риски, а уже реально проявляющиеся опасности так называемого зеленого протекционизма. С другой стороны, освоение зеленых технологий, конечно же, будет сильно стимулировать развитие стран и развитие России, которая намерена активно этим заниматься", - сказал он на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".Он добавил, что важно очень грамотно и своевременно воспользоваться "окном возможностей", иметь свою выверенную, научно аргументированную позицию и активно закреплять ее как неотъемлемую часть многосторонних дискуссий.
https://ria.ru/20211115/energetika-1759145121.html
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экономика, технологии, сергей лавров, россия
Лавров заявил о намерении России продвигать зеленые технологии
Лавров: Россия намерена продвигать зеленые технологии для развития страны
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия
намерена активно заниматься освоением зеленых технологий для развития страны, при этом надо учитывать опасности "зеленого протекционизма", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"С одной стороны, конечно, данные процессы (энергоперехода и "зеленой" трансформации экономики) несут с собой не только риски, а уже реально проявляющиеся опасности так называемого зеленого протекционизма. С другой стороны, освоение зеленых технологий, конечно же, будет сильно стимулировать развитие стран и развитие России, которая намерена активно этим заниматься", - сказал он на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".
Он добавил, что важно очень грамотно и своевременно воспользоваться "окном возможностей", иметь свою выверенную, научно аргументированную позицию и активно закреплять ее как неотъемлемую часть многосторонних дискуссий.