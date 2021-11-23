https://ria.ru/20211123/laureaty-1760359029.html

Объявлены Лауреаты Премии Investment Leaders-2021

Объявлены Лауреаты Премии Investment Leaders-2021 - РИА Новости, 23.11.2021

Объявлены Лауреаты Премии Investment Leaders-2021

На сегодняшний день инвестирование является важной составляющей деятельности не только крупных компаний, но и отдельно взятых людей. 20 ноября Премия Investment РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:45

2021-11-23T15:45

2021-11-23T15:45

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 ноя- Пресс-служба Investment Leaders. На сегодняшний день инвестирование является важной составляющей деятельности не только крупных компаний, но и отдельно взятых людей. 20 ноября Премия Investment Leaders – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным участникам рынка инвестиций – выявила лидеров данной сферы.В рамках официальной части Премии прошел Форум, объединивший более 100 спикеров – банкиров, частных инвесторов, трейдеров и предпринимателей. Посетители смогли получить ответы на множество вопросов: начиная с того, во что инвестировать, кому доверить свои деньги и как защитить капитал в эпоху больших перемен, заканчивая обзором мировых финансовых рынков, а также построением прогнозов и обсуждением трендов инвестирования на 2022 год.Форум проходил в 5 параллельных секциях, модераторами которых выступили: Руслан Бондаренко – основатель сообщества ведущих деловых мероприятий "TOP Moderator", Сергей Ермоленко – брокер по работе с ключевыми клиентами "БКС Мир инвестиций", Павел Самиев – Генеральный директор аналитического центра "БизнесДром", Денис Горшков – обозреватель телеканала РБК, партнер проекта "TOP Moderator" и другие.В последнее время инвестирование стало не просто еще одним способом дохода обычных граждан, но и важным источником финансирования развития как отдельно взятых компаний, так и государственных проектов, и экономики страны в целом. Независимую награду получили более пятидесяти компаний, в числе которых: Финансовый холдинг "БКС Мир инвестиций", УК "Альфа-Капитал", Сбер Управление Активами, Банк "Открытие", Открытие Private Banking, Банк ВТБ, ПАО Санкт-Петербург, ITI Capital, ПАО УК "Голдман Групп", ПАО "Ростелеком", СК "Ренессанс Жизнь", ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", Госкорпорация "Росатом", АО "Атомэнергомаш", Segezha Group, АО "Концерн Росэнергоатом", АО "Русатом Гринвэй", UMGT, АО "НФК-Сбережения", PNK Rental, MANGO OFFICE, онлайн-школа ALTECO, международный холдинг интегрированных коммуникаций "ADSbase".Спрос на корпоративную, социальную и экологическую ответственность предприятий растет с каждым годом, что увеличивает количество ответственных инвесторов и компаний, занимающихся ESG-инвестированием. "Мы рады победе в трех номинациях, и особенно приятно, что отмечены области, которые действительно являются нашим фокусом. Лучшей ESG-инвестицией стало финансирование крупнейшего в Европе комплекса по переработке отходов КПО Восток, а лучшей программой инвестиционного кредитования – продукт по бесперебойному финансированию застройщиков. Это высокая оценка, и мы благодарим жюри за признание наших результатов", – прокомментировала Екатерина Чиркова, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие".Облачные технологии и раньше пользовались спросом, а на сегодняшний день динамика их использования значительно возросла в связи с переходом большинства сотрудников на удаленный режим работы. "Сегодня объем мирового рынка UCaaS оценивается в 57,6 млрд. долл. США в 2021 году и по прогнозам будет расти в среднем на 25,1% в год. Рост обусловлен потребностью в полностью интегрированной коммуникационной платформе. На фоне этого мы отслеживаем тренд инвестиций в облачные технологии и переход в “гибрид”", – заявляет руководитель направления проектного внедрения Алексей Лагутин MANGO OFFICE.Помимо компаний, в помощи в управлении финансовым состоянием нуждаются также и состоятельные клиенты с семьями. Содержание недвижимости, организация отдыха и досуга – все это может быть в надежных руках. "Стать первыми в номинации “Мультисемейный офис года” невероятно важно для меня и всей команды UMGT. Я понимаю, что вся та огромная работа, что была проделана, была не зря, что все наши усилия на развитие клиентского сервиса заслуженно оценены. И это лучшая мотивация продолжать развивать в России такое новое направление в финансовой сфере, как мультисемейный офис", – сообщил Роман Улзетуев, Генеральный директор финансовой группы UMGT.В Премии приняли участие также представители агро-промышленного комплекса, рассказав о том, какие инновации внедряются в их деятельность не только для повышения качества и пользы продукции, но и для снижения воздействия на окружающую среду. "Для сибирского холдинга национальная награда победителя в области инноваций – большая честь и признание того, что развитие компаний среднего бизнеса с помощью внедрения инновационных технологий может и должно быть успешным. Инвестиции во внедрение новых технологий, их адаптация и применение в компании - залог качественного роста бизнеса. Надеемся, что наш опыт пригодится и другим представителям сектора АПК", – прокомментировала Анастасия Лыхина, Член Совета Директоров ПАО УК "Голдман Групп".Премия была высоко оценена компаниями-участниками, представители которых поделились впечатлениями от участия. "Благодарим Оргкомитет Премии “Лидеры инвестиций” за возможность стать участником и номинантом Investment Leaders Award. Поддержка и инвестиции в отечественную промышленность, содействие в выполнении финансовых и социальных обязательств крупнейших предприятий РФ – сегодня стратегическая задача для Банка “Санкт-Петербург”", – отметил заместитель председателя Правления Банка "Санкт-Петербург" Вячеслав Ермолин."Инвестиционная компания “НФК-Сбережения”, разработавшая сервис AnyPact, стала Лауреатом Премии Investment Leaders-2021 в номинации “Проект года в сфере финансовых технологий”. Мы очень рады факту признания нашего проекта на столь высоком уровне и выражаем благодарность Оргкомитету за успешное проведение мероприятия", – сообщил Евгений Наумов, директор АО "НФК-Сбережения".Мероприятие организовано совместно с Ассоциацией владельцев облигаций и аналитическим центром "БизнесДром". Ассоциацией владельцев облигаций была подготовлена специальная секция Форума – "Рынок облигаций". Форум оценили не только основные слушатели – частные инвесторы, но и профессиональные участники рынка, эмитенты. В дискуссиях и выступлениях они неоднократно подчеркивали необходимость и важность диалога институтов рынка с инвесторами – физическими лицами, в том числе в формате подобных мероприятий, проводимых при активной поддержке Ассоциации.Ежегодно Экспертный совет Премии Investment Leaders, в состав которого входят общественные деятели, специалисты в области инвестиций, представители органов власти и бизнеса, выявляет лучших игроков инвестиционного рынка.Партнерский материал. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы