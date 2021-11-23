https://ria.ru/20211123/laboratoriya-1760402834.html
Медведев потребовал переоснастить лаборатории современным оборудованием
Медведев потребовал переоснастить лаборатории современным оборудованием - РИА Новости, 23.11.2021
Медведев потребовал переоснастить лаборатории современным оборудованием
Во многих лабораториях РФ сегодня используются устаревшие методы исследований, надо в сжатые сроки оснастить их высокотехнологичным оборудованием, медлить в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:21
2021-11-23T18:21
2021-11-23T18:21
наука
общество
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Во многих лабораториях РФ сегодня используются устаревшие методы исследований, надо в сжатые сроки оснастить их высокотехнологичным оборудованием, медлить в этом вопросе нельзя, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе заседания Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций."Есть задачи, в решении которых медлить нельзя. В первую очередь, речь идет об оснащении в самые сжатые сроки клинических лабораторий высокотехнологичным оборудованием и необходимыми материалами. Сейчас во многих лабораториях используются устаревшие методы исследований. Это классические методы исследований, которые применялись на протяжении десятилетий, которые в настоящий момент уже не являются достаточными", - сказал Медведев.По его словам, чувствительность используемых в российских лабораториях материалов зачастую не отвечает современным требованиям, и по понятным причинам каждая такая неточность - это "упущенное время, неверный диагноз и ошибки при лечении людей", что создает угрозу как их здоровью, так и жизни.
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общество, дмитрий медведев, россия
Медведев потребовал переоснастить лаборатории современным оборудованием
Медведев: во многих лабораториях используют устаревшие методы, их надо переоснастить
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Во многих лабораториях РФ
сегодня используются устаревшие методы исследований, надо в сжатые сроки оснастить их высокотехнологичным оборудованием, медлить в этом вопросе нельзя, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
. Об этом он заявил в ходе заседания Межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
"Есть задачи, в решении которых медлить нельзя. В первую очередь, речь идет об оснащении в самые сжатые сроки клинических лабораторий высокотехнологичным оборудованием и необходимыми материалами. Сейчас во многих лабораториях используются устаревшие методы исследований. Это классические методы исследований, которые применялись на протяжении десятилетий, которые в настоящий момент уже не являются достаточными", - сказал Медведев.
По его словам, чувствительность используемых в российских лабораториях материалов зачастую не отвечает современным требованиям, и по понятным причинам каждая такая неточность - это "упущенное время, неверный диагноз и ошибки при лечении людей", что создает угрозу как их здоровью, так и жизни.