https://ria.ru/20211123/kurs-1760330507.html

Официальный курс евро на среду вырос на 1,4 рубля

Официальный курс евро на среду вырос на 1,4 рубля - РИА Новости, 23.11.2021

Официальный курс евро на среду вырос на 1,4 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,4003 рубля, до 84,1718 рубля, курс доллара - на 1,3821 рубля, до 74,8327 рубля, следует... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:27

2021-11-23T13:27

2021-11-23T13:32

центральный банк рф (цб рф)

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

евро

динамика курсов валют

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,4003 рубля, до 84,1718 рубля, курс доллара - на 1,3821 рубля, до 74,8327 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,3903 рубля, составив 79,0353 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, рубль, доллар, евро, динамика курсов валют