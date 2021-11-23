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Краснодарский край
https://ria.ru/20211123/kuban-1760409524.html
На Кубани до конца 2021 года достроят и отремонтируют девять детсадов
На Кубани до конца 2021 года достроят и отремонтируют девять детсадов - РИА Новости, 23.11.2021
На Кубани до конца 2021 года достроят и отремонтируют девять детсадов
Власти Краснодарского края до конца текущего года планируется достроить и отремонтировать еще девять детсадов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T18:59
2021-11-23T18:59
краснодарский край
общество
краснодарский край
анапа
староминский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца текущего года планируется достроить и отремонтировать еще девять детсадов, сообщает администрация региона."До конца 2021 года планируем достроить и отремонтировать девять детских садов. Сейчас все они в высокой степени готовности. По итогу создадим более 1,2 тысячи мест, из которых четверть – ясельные", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева. Речь идет о детсадах в поселке Красная поляна, в Кореновском районе, в Староминском районе, в Краснодаре, в Сочи и Анапе. Три из них возведут по нацпроектам "Образование" и "Демография".Губернатор добавил, что в новых зданиях открывают просторные группы, спортивные и музыкальные залы, медпункты, благоустраивают прилегающую территорию.Как уточнил глава региона, Краснодарский край ежегодно испытывает серьезную миграционную нагрузку, демографический рост прибавляет тысячи детей. "Поэтому мы стремимся максимально использовать сегодняшние возможности, участвовать в нацпроектах и госпрограммах, привлекать внебюджетные источники, чтобы создавать комфортные условия жизни, как в крупных городах, так и на селе", - пояснил Кондратьев.По данным краевых властей, в 2015 года по федеральным и краевым программам, а также в рамках нацпроектов в регионе открыли около 150 детских садов. В следующем году планируется построить еще 16.
https://ria.ru/20211122/subsidiya-1760251549.html
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общество, краснодарский край, анапа, староминский район, вениамин кондратьев
18:59 23.11.2021
 
На Кубани до конца 2021 года достроят и отремонтируют девять детсадов

Власти Краснодарского края до конца 2021 года достроят и отремонтируют девять детсадов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца текущего года планируется достроить и отремонтировать еще девять детсадов, сообщает администрация региона.
"До конца 2021 года планируем достроить и отремонтировать девять детских садов. Сейчас все они в высокой степени готовности. По итогу создадим более 1,2 тысячи мест, из которых четверть – ясельные", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева. Речь идет о детсадах в поселке Красная поляна, в Кореновском районе, в Староминском районе, в Краснодаре, в Сочи и Анапе. Три из них возведут по нацпроектам "Образование" и "Демография".
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Губернатор добавил, что в новых зданиях открывают просторные группы, спортивные и музыкальные залы, медпункты, благоустраивают прилегающую территорию.
Как уточнил глава региона, Краснодарский край ежегодно испытывает серьезную миграционную нагрузку, демографический рост прибавляет тысячи детей. "Поэтому мы стремимся максимально использовать сегодняшние возможности, участвовать в нацпроектах и госпрограммах, привлекать внебюджетные источники, чтобы создавать комфортные условия жизни, как в крупных городах, так и на селе", - пояснил Кондратьев.
По данным краевых властей, в 2015 года по федеральным и краевым программам, а также в рамках нацпроектов в регионе открыли около 150 детских садов. В следующем году планируется построить еще 16.
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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайАнапаСтароминский районВениамин Кондратьев
 
 
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