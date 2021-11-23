https://ria.ru/20211123/kuban-1760409524.html

На Кубани до конца 2021 года достроят и отремонтируют девять детсадов

На Кубани до конца 2021 года достроят и отремонтируют девять детсадов - РИА Новости, 23.11.2021

На Кубани до конца 2021 года достроят и отремонтируют девять детсадов

Власти Краснодарского края до конца текущего года планируется достроить и отремонтировать еще девять детсадов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:59

2021-11-23T18:59

2021-11-23T18:59

краснодарский край

общество

краснодарский край

анапа

староминский район

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg

КРАСНОДАР, 23 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца текущего года планируется достроить и отремонтировать еще девять детсадов, сообщает администрация региона."До конца 2021 года планируем достроить и отремонтировать девять детских садов. Сейчас все они в высокой степени готовности. По итогу создадим более 1,2 тысячи мест, из которых четверть – ясельные", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева. Речь идет о детсадах в поселке Красная поляна, в Кореновском районе, в Староминском районе, в Краснодаре, в Сочи и Анапе. Три из них возведут по нацпроектам "Образование" и "Демография".Губернатор добавил, что в новых зданиях открывают просторные группы, спортивные и музыкальные залы, медпункты, благоустраивают прилегающую территорию.Как уточнил глава региона, Краснодарский край ежегодно испытывает серьезную миграционную нагрузку, демографический рост прибавляет тысячи детей. "Поэтому мы стремимся максимально использовать сегодняшние возможности, участвовать в нацпроектах и госпрограммах, привлекать внебюджетные источники, чтобы создавать комфортные условия жизни, как в крупных городах, так и на селе", - пояснил Кондратьев.По данным краевых властей, в 2015 года по федеральным и краевым программам, а также в рамках нацпроектов в регионе открыли около 150 детских садов. В следующем году планируется построить еще 16.

https://ria.ru/20211122/subsidiya-1760251549.html

https://ria.ru/20211117/krasnodar-1759544209.html

краснодарский край

анапа

староминский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, анапа, староминский район, вениамин кондратьев