https://ria.ru/20211123/ksenofobiya-1760297834.html

РЕК создаст межрелигиозную площадку для борьбы с ксенофобией

РЕК создаст межрелигиозную площадку для борьбы с ксенофобией - РИА Новости, 23.11.2021

РЕК создаст межрелигиозную площадку для борьбы с ксенофобией

Межконфессиональная площадка по обмену опытом в борьбе с ксенофобией будет создана на базе Московской международной конференции по противодействию ксенофобии,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:18

2021-11-23T11:18

2021-11-23T11:18

религия

москва

российский еврейский конгресс

юрий каннер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147794/22/1477942266_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e57f644eec62fa496d9eea4799fe707.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Межконфессиональная площадка по обмену опытом в борьбе с ксенофобией будет создана на базе Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" проходит 22-23 ноября в третий раз, на ней впервые будут обсуждаться исламофобия и многопользовательские видеоигры."В рамках конференции у нас будет круглый стол филантропов по противодействию ксенофобии, тех, которые финансирует программы по противодействию ксенофобии разных национальностей, разных конфессий. Мы попытаемся создать площадку, на которой мы сможем обмениваться мнениями и направлениями, опытом, именно внутри", - сказал Каннер на открытии конгресса.Первые конференции "Защитим будущее" были проведены в Москве РЕК в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей. В 2021 году на приглашение участвовать откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.

https://ria.ru/20211122/antisemitizm-1760137029.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, российский еврейский конгресс, юрий каннер