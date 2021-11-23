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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211123/ksenofobiya-1760297834.html
РЕК создаст межрелигиозную площадку для борьбы с ксенофобией
РЕК создаст межрелигиозную площадку для борьбы с ксенофобией - РИА Новости, 23.11.2021
РЕК создаст межрелигиозную площадку для борьбы с ксенофобией
Межконфессиональная площадка по обмену опытом в борьбе с ксенофобией будет создана на базе Московской международной конференции по противодействию ксенофобии,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:18
2021-11-23T11:18
религия
москва
российский еврейский конгресс
юрий каннер
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Межконфессиональная площадка по обмену опытом в борьбе с ксенофобией будет создана на базе Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" проходит 22-23 ноября в третий раз, на ней впервые будут обсуждаться исламофобия и многопользовательские видеоигры."В рамках конференции у нас будет круглый стол филантропов по противодействию ксенофобии, тех, которые финансирует программы по противодействию ксенофобии разных национальностей, разных конфессий. Мы попытаемся создать площадку, на которой мы сможем обмениваться мнениями и направлениями, опытом, именно внутри", - сказал Каннер на открытии конгресса.Первые конференции "Защитим будущее" были проведены в Москве РЕК в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей. В 2021 году на приглашение участвовать откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.
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москва, российский еврейский конгресс, юрий каннер
11:18 23.11.2021
 

РЕК создаст межрелигиозную площадку для борьбы с ксенофобией

© Фото : фото предоставлено пресс-службой РЕКГлавный раввин России Берл Лазар и глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер на вечере, посвященном 20-летию РЕК
Главный раввин России Берл Лазар и глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер на вечере, посвященном 20-летию РЕК - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : фото предоставлено пресс-службой РЕК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Межконфессиональная площадка по обмену опытом в борьбе с ксенофобией будет создана на базе Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" проходит 22-23 ноября в третий раз, на ней впервые будут обсуждаться исламофобия и многопользовательские видеоигры.
"В рамках конференции у нас будет круглый стол филантропов по противодействию ксенофобии, тех, которые финансирует программы по противодействию ксенофобии разных национальностей, разных конфессий. Мы попытаемся создать площадку, на которой мы сможем обмениваться мнениями и направлениями, опытом, именно внутри", - сказал Каннер на открытии конгресса.
Первые конференции "Защитим будущее" были проведены в Москве РЕК в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей. В 2021 году на приглашение участвовать откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 11:51Религия
В РЕК рассказали об уровне антисемитизма в России
 
РелигияМоскваРоссийский еврейский конгрессЮрий Каннер
 
 
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