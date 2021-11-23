РЕК создаст межрелигиозную площадку для борьбы с ксенофобией
© Фото : фото предоставлено пресс-службой РЕКГлавный раввин России Берл Лазар и глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер на вечере, посвященном 20-летию РЕК
© Фото : фото предоставлено пресс-службой РЕК
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Межконфессиональная площадка по обмену опытом в борьбе с ксенофобией будет создана на базе Московской международной конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму "Защитим будущее" проходит 22-23 ноября в третий раз, на ней впервые будут обсуждаться исламофобия и многопользовательские видеоигры.
"В рамках конференции у нас будет круглый стол филантропов по противодействию ксенофобии, тех, которые финансирует программы по противодействию ксенофобии разных национальностей, разных конфессий. Мы попытаемся создать площадку, на которой мы сможем обмениваться мнениями и направлениями, опытом, именно внутри", - сказал Каннер на открытии конгресса.
Первые конференции "Защитим будущее" были проведены в Москве РЕК в 2016 и 2018 годах. В 2018 году форум собрал около 600 российских и зарубежных участников: экспертов в области противодействия ксенофобии, представителей государственных органов, СМИ, общественных и религиозных деятелей. В 2021 году на приглашение участвовать откликнулись представители более 40 стран, по сравнению с 35 в 2018 году. Форум планировалось провести осенью прошлого года, но из-за пандемии его пришлось перенести.
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